Altın Satış Baskısını Sürekli Yaşıyor

Altın fiyatları, ABD ile Çin arasındaki ticaret görüşmeleri nedeniyle satıcılı bir seyir izliyor. Bugün dolar endeksinin hafif bir değer kazanması, altında devam eden satış baskısını artırıyor. Altının ons fiyatı, 3300 desteğini yeniden test ederken, bayram sonrası ilk iş gününe 3303 dolar seviyesinden başladı. Şu an itibarıyla ons altın 3329 dolara kadar yükseldi. ABD ve Çin, ticaret savaşlarını sona erdirmeye yönelik kapsamlı görüşmeler için Londra’da bir araya geldi. Devam eden bu ticaret müzakereleri, piyasalarda genel bir iyimserlik oluştururken, altının price yön arayışında önemli bir etkiye sahip.

GÖRÜŞMELERİN ETKİSİ

Gram altın, 4199 TL’den alıcı buluyor. Kapalıçarşı’da çeyrek altın 6888 TL, tam altın ise 27427 TL’den işlem görüyor. ABD ve Çin arasındaki görüşmeler Londra’da başladı. ABD tarafında Hazine Bakanı Scott Bessent, görüşmenin “güzel” geçtiğini belirtirken, Ticaret Bakanı Howard Lutnick toplantıyı “verimli” buldu. ABD Başkanı Donald Trump, ticaret görüşmelerine dair açıklamaları dikkatle izlerken, Çinli yetkililerle olan görüşmelerden iyi haberler aldığını aktardı. Trump, Çin ile ilişkilerin oldukça iyi ilerlediğini ifade ederken, ABD’li şirketlerin Çin pazarına açılma isteğini vurguladı. Trump, bu süreçte Çin’e yönelik ihracat kontrollerinin kaldırılıp kaldırılmayacağına ilişkin bir soruya ise “Göreceğiz.” yanıtını verdi.