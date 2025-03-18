Ekonomi

Altın Satışlarına Kambiyo Vergisi Getirildi

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KAYDI ALTIN SATIŞLARINA YENİ DÜZENLEME

Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararına göre, 17 Mart 2025 tarihinden itibaren vadesiz hesaplar üzerinden fiziki teslimat olmaksızın gerçekleştirilen kaydi altın satış işlemleri kambiyo işlemi olarak değerlendirilecek. Bu tür işlemler üzerinden binde 2 (%0,2) oranında kambiyo muamelesi vergisi (KMV) alınacak.

DANİŞTAY KARARI VE GEÇMİŞTEKİ UYGULAMA

Daha önce benzer bir uygulama getirilmişti, ancak yasal dayanağının olmaması nedeniyle iptal edilmişti. Ayrıca, Gelir İdaresi Başkanlığı’nın 21.05.2020 tarihli yazısı ile başlatılan bu uygulama, aradan 3,5 yıl geçtikten sonra Danıştay 7. Dairesi Başkanlığı’nın 28/03/2023 tarih ve E: No: 2020/1362; K: No: 2023/1758 sayılı kararıyla iptal edildi.

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