Altın Ukrayna’ya Yöneldi: Fiyatlar Artıyor

ALTIN FİYATLARINDAKİ DURUM

Altın fiyatları, yatırımcıların ABD Başkanı Donald Trump’ın Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile Rusya ile barış anlaşmasını tartışmak için yapacağı görüşmeye odaklanmasıyla seansın başlarında iki haftadan fazla bir sürenin en düşük seviyesine ulaşmasının ardından ons başına 3.350 doları geçti. Zelenski, ilerleyen saatlerde Trump ile bir araya gelecek ve önemli Avrupa liderleri de toplantıya katılacak. Bu durum, Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında Cuma günü gerçekleşen ve ateşkes konusunda bir ilerleme kaydedilemeyen büyük zirvenin ardından gelişiyor. Zirvede Putin, ABD ve Avrupa’nın savaşı sonlandırmak için nihai bir anlaşmanın parçası olarak Ukrayna’ya güçlü güvenlik garantileri sağlamasına izin verme konusunda mutabık kaldı.

PİYASA BEKLENTİLERİ

Bu arada, piyasalarda Eylül ayında faiz indirimi beklentileri artıyor. Fed Başkanı Jerome Powell, Jackson Hole Sempozyumu’ndaki konuşması ve Fed’in son toplantısının tutanakları yatırımcılar tarafından dikkatle izlenecek.

ONS ALTIN VE GRAM ALTIN FİYATLARI

Ons altın güne 3.336 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 3.323 dolar ve en yüksek 3.352 dolar seviyeleri görüldü. Şu anda ons altın 3.352 dolardan işlem görüyor.

Gram altın ise 4.378 liradan güne başladı. Gün içinde en düşük 4.370 lira ve en yüksek 4.408 lira seviyeleri görüldü. Şu anda gram altın 4.407 liradan alıcı buluyor.