Altın Ve Gümüş Fiyatlarında Sert Düşüş Devam Ediyor

Ons altın ve gram altın fiyatları düşüş trendini sürdürüyor. Altın, ons başına yüzde 12 oranında azalarak 4 bin 710 dolara gerileyerek, 20 Ocak 2026’dan bu yana görülen en düşük seviyeyi test etti. Gümüş ise gündelik yüzde 33’lük bir düşüş yaşayarak 75 dolara kadar indi. Şu an itibarıyla ons altın 4 bin 891 dolardan, gümüşün ons fiyatı 84,70 dolardan, gram fiyatı ise 118,5 liradan işlem görüyor. Gümüş fiyatları, 9 Ocak 2026’dan beri en düşük seviyeye geriledi.

YURT İÇİNDE ALTIN FİYATLARI

Yurt içinde güncel altın fiyatları şu şekilde sıralanıyor: Gram altın 6 bin 838 lira (Kapalıçarşı satış fiyatı 6 bin 761 lira), çeyrek altın 11 bin 597 lira, Cumhuriyet altını 47 bin 249 lira, tam altın 23 bin 194 lira ve yarım altın 46 bin 388 lira olarak belirlendi.

DÖVİZ FİYATLARI

Döviz kurlarında güncel durum ise şöyle: Dolar 43,4990 lira, Euro 51,6240 lira ve Sterlin 59,7004 lira olarak kayıtlara geçti.

KÂR SATIŞLARI ETKİN

Son dönemde yaşanan jeopolitik gelişmeler ve ABD-İran arasındaki artan gerilimler, altın fiyatlarının rekor seviyelere ulaşmasına neden olmuştu. Ancak, kâr satışlarının etkisiyle fiyatlar haftanın son gününde sert bir düşüş gösterdi.

UBS’NİN ONS ALTINDA 6 BİN 200 DOLAR BEKLENTİSİ

UBS, altın fiyatları ile ilgili beklentisini yukarı yönlü olarak revize etti. 2026 yılı için ons altın tahminini 5 bin dolardan 6 bin 200 dolara yükseltti. Talebin artmasına neden olan mekanizmalar ise şunlar: merkez bankalarının artan altın alımları, altın ETF’lerine güçlü fon girişleri ve fiziki külçe altın talebindeki yükseliş. Makro belirsizlikler, ABD’deki azalan reel faiz oranları, küresel riskler, ara seçimler ve mali baskılar nedeniyle altın güvenli bir sığınak olarak öne çıkıyor. 2026 yılının sonuna doğru ABD ara seçimlerinin ardından sınırlı bir düzeltme yaşanabileceği, ons fiyatının 5 bin 900 dolara gerileyebileceği öngörülüyor. Ancak UBS, bu düşüşün altının yüksek fiyat bandında kalıcılığını etkilemeyeceğini belirtiyor.