Ajax’tan Fred İçin Cazip Teklif Geldi

ajax-tan-fred-icin-cazip-teklif-geldi

Fenerbahçe’nin Brezilyalı futbolcusu Fred için ayrılık olasılığı yeniden gündeme geldi. Daha önce Olympiakos’un ilgisini çektiği belirtilen orta saha oyuncusuna bu sefer üst düzey bir kulüp talip oldu. Hollanda basınında yer alan haberlere göre, sarı-lacivertlilerin yıldız ismi Fred için Ajax devreye girdi.

AJAX’TAN YENİ TEKLİF…

Yayınlanan haberde, Fred’in Ajax’ın orta sahadaki altı numara adaylarından biri olduğu ve kulübün Fenerbahçe ile transfer görüşmelerini sürdürdüğü ifade edildi. Ayrıca, Fred’in Ajax’a transfer olması durumunda kariyerinde ilk kez Hollanda liginde mücadele etme fırsatını bulacağı kaydedildi.

BU SEZON PERFORMANSI

Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 29 karşılaşmada sahaya çıkan Fred, son olarak UEFA Avrupa Ligi’nde Aston Villa ve FCSB ekiplerine karşı 90 dakika süre aldı. 32 yaşındaki oyuncu, sezonun başında ise Şampiyonlar Ligi ön elemesinde Feyenoord karşısında alınan 5-2’lik galibiyetle takımına katkı sağlamış ve gol atmıştı.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

