Altın ve Gümüş Fiyatlarında Tarihî Düşüş Yaşandı

Altın ve gümüş fiyatları, küresel piyasalarda artan risk iştahı ve doların değer kazanması nedeniyle önemli ölçüde düşüş gösterdi. Son dönemlerde tarihî seviyelere ulaşan bu değerli metaller, hızlanan satış baskısı sonucunda kayda değer günlük kayıplar yaşadı. Altının ons fiyatı, bir günde yüzde 12’lik bir gerileme ile 4 bin 710 dolara düştü. Bu seviyenin, 20 Ocak 2026’dan bu yana en düşük fiyat olduğu ifade ediliyor.

GÜMÜŞTEKİ DÜŞÜŞ DAHA BELİRGİN

Gümüş fiyatlarında ise düşüş daha çarpıcı bir şekilde gerçekleşti. Gümüşün ons fiyatı, günlük yüzde 33’lük değer kaybıyla 75 dolara gerileyerek, 9 Ocak 2026’dan bu yana en düşük seviyesine inmiş oldu.

ANALİSTLERDEN REKOR DÜŞÜŞ AÇIKLAMASI

Değerli metallerdeki bu keskin düşüşün, zirve seviyelerin ardından gelen yoğun kar satışları ve dolardaki güçlenmeye bağlı olduğu analistler tarafından belirtiliyor.