Meriç ve Tunca Nehirlerinde Su Seviyeleri Artış Gösterdi

ÖLÇÜMLERDE GÖRÜLEN DEĞİŞİMLER

Meriç Nehri Kirişhane Ölçüm İstasyonu’ndaki debi ölçümü 647 metreküp/saniye, Tunca Nehri Suakacağı Ölçüm İstasyonu’nda ise 50 metreküp/saniye olarak belirlendi. Söz konusu yetkililer, mevcut ölçümler doğrultusunda taşkın riskinin oluşmadığını duyurdu.

YIL GEÇTİĞİ GÖRÜLÜYOR

Geçtiğimiz yılın aynı döneminde Meriç Nehri’nde debinin yaklaşık 90 metreküp/saniye seviyelerinde seyrettiği, yeni yağışların ardından su miktarının 6 kat arttığı açıklaması yapıldı. Bu artışın, uzun bir süre beklenen yağışların doğal bir sonucu olduğu ifade edildi.

SU DÜZENİNE DÖNÜŞ

Yağışların etkisinin azalmasıyla birlikte daha önce taşkınların yaşandığı bazı bölgelere suyun geri çekilmeye başladığı belirtildi. Dere yataklarına dönüşlerin gözlemlendiği ve bu durumun nehir seviyelerinin Devlet Su İşleri tarafından dikkatle takip edildiği bildirildi.