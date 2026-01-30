TFF’ye Bildirilen Yeni Transfer Anlaşması İmzalandı

tff-ye-bildirilen-yeni-transfer-anlasmasi-imzalandi

TFF’NİN LİSANS İŞLEMLERİ

23 yaşındaki futbolcu ile sezon sonuna dek geçici bir sözleşme imzalandığı açıklandı.

TORİNO’DA KİRALIK GÖREV YAPTI

Asllani, bu sezon kiralık olarak forma giydiği Torino takımında 16 karşılaşmaya çıktı.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

Gündem

Samsun’da Üç Katlı Binada Yangın Paniği

Samsun’un İlkadım ilçesinde bir binanın bodrum katında çıkan yangın, sekiz kişinin dumandan etkilenmesine yol açarak paniğe neden oldu.
Gündem

Bektaş Yaylası’nda Kar Kalınlığı 2,5 Metreyi Geçti

Bektaş Yaylası, Giresun'da yoğun kar yağışından ağır şekilde etkilendi. Kar kalınlığı 2,5 metreyi bulurken, evlerin çatılarında büyük kar kütleleri oluştu.
Gündem

Şarampole Uçan Araç Alev Alev Yandı

Gaziantep'te bir otomobil şarampole devrildi ve alev aldı. İçindeki üç kişi, aracın yanmadan önce hızlıca dışarı çıkmayı başardı.
Gündem

Mudurnu’da Kamyon Devrildi: 1 Yaralı Hastaneye Kaldırıldı

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde kamyon devrildi, meydana gelen kazada bir kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.
Gündem

Mersin Sel Felaketi İle Mücadele Çalışmalarını Başlattı

Mersin'deki sağanak yağışlar sonucu dereler taştı, 51 ev ve iş yeri zarar gördü. Ayrıca, mahsur kalan 12 kişi kurtarıldı.

Haber Aktüel, son dakika haberler servis eden, reklamsız bir haber sitesidir.