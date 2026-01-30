Trabzonspor Antalyaspor’la Berabere Kaldı

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig’in 20. haftasında Antalyaspor ile karşı karşıya geldi. Corendon Airlines Park’ta gerçekleşen mücadele, 1-1’lik eşitlikle sonlandı. Maçta ilk yarıyı 43. dakikada Van de Streek’in attığı golle Antalyaspor önde kapattı. İkinci yarıda ise 51. dakikada Trabzonspor’lu Onuachu’nun penaltı golüyle eşitlik sağlandı. Maçta başka gol olmayınca taraflar 1’er puanla sahadan ayrıldı. Trabzonspor’da Onuachu, 83. dakikada bir penaltı atışından yararlanamadı. Böylece Trabzonspor puanını 42’ye, Antalyaspor ise 20’ye yükseltti. Önümüzdeki hafta Trabzonspor, Samsunspor ile deplasmanda mücadele edecekken, Antalyaspor ise Karagümrük’e konuk olacak.

SON DAKİKA GOLLÜ EŞİTLİK

90. dakikada Oulai’nin sağ çaprazdan yaptığı vuruş yandan auta gitti. Maçın uzatma dakalarına 7 dakika ilave edildi. 80. dakikada VAR incelemesi sonucu Trabzonspor bir penaltı daha kazandı. Oğuzhan Çakır, Hüseyin Türkmen’in elle oynadığını belirtti. 77. dakikada Trabzonspor’un ceza sahasına açtığı ortada elle oynama itirazları oldu ve VAR incelemesi yapıldı. Bu bölümde maçın temposu düştü.

PENALTI VE KIRMIZI KART TARTIŞMASI

62. dakikada Muçi’nin ortası ile Onuachu’nun kafa vuruşu kaleci tarafından son anda kornere çelindi. 60. dakikada Batagov’un pasında Van de Streek hareketlendi ama Onana son anda topu kontrol etti. 54. dakikada penaltı sonrası itirazlarını devam ettiren Antalyaspor teknik direktörü Sami Uğurlu, üst üste iki sarı kart görünce kırmızı kart ile oyundan ihraç edildi.

İLK GOL GELİYOR

53. dakikada Onuachu penaltı vuruşunu gole çevirdi ve skor 1-1 oldu. 51. dakikada Trabzonspor bir penaltı kazandı; Onuachu’nun kafa vuruşu sırasında savunmanın müdahalesiyle yerde kalınca hakem Oğuzhan Çakır penaltıyı verdi. İkinci yarıya Trabzonspor başladı. İlk yarının sonuna 2 dakika ilave edildi.

AÇILIŞ GOLÜ ANTALYASPOR’DAN

43. dakikada Van de Streek’in attığı golle Antalyaspor 1-0 öne geçti. Savunmadan topu çıkarma çabasındaki Oulai’nın dikkatini kaybetmesi sonucu top Van de Streek’e ulaştı ve kendisi de kaleci ile karşı karşıya kaldı. 29. dakikada Zubkov’un ortasında Nwaiwu’nun kafa vuruşu yandan auta gitti. 22. dakikada Muçi’nin ceza sahası dışından vuruşu kaleci tarafından kontrol edildi.

MAÇTAN NOTLAR

Ev sahibi ekipte 21. dakikada Safuri’nin ortasında Van de Streek’in kafa vuruşu kaleci Onana’da kaldı. 12. dakikada ise Trabzonspor, topa daha fazla sahip olan takım konumundaydı. 1. dakikada maç, Trabzonspor’un vuruşuyla başladı. İlk 11’lerde Antalyaspor’da Julian, Paal, Hüseyin Türkmen, Bünyamin Balcı, Saric, Veysel Sarı, Samet Karakoç, Soner Dikmen, Safuri, Ballet ve Van de Streek görev aldı. Trabzonspor’da ise Onana, Batagov, Chibuike, Lovik, Pina, Tim, Oulai, Zubkov, Muçi, Augusto ve Onuachu sahadaydı.