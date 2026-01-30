Hoca Ahmet Yesevi Mahallesi’nde Trafik Kazası: 4 Yaralı

hoca-ahmet-yesevi-mahallesi-nde-trafik-kazasi-4-yarali

Edinilen bilgilere göre, Hoca Ahmet Yesevi Mahallesi Telefon Sokak’ta trafik kazası meydana geldi. A.C. yönetimindeki 34 DRR 312 plakalı hafif ticari araç, E.Ç. kontrolündeki 38 VE 301 plakalı otomobil ile çarpıştı.

ÇARPIŞMA SONRASI KAZA

Yaşanan çarpışmanın etkisiyle, hafif ticari araç orta refüjde bulunan bir ağacı ikiye bölerek karşı yola geçti. Olayın bildirilmesi üzerine, bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

SAĞLIK EKİPLERİ MÜDAHALE ETTİ

Polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemleri alırken sağlık ekipleri de sürücülerin yanı sıra kazada yaralanan iki yolcuya olay yerinde ilk müdahaleyi gerçekleştirdi. Yaralılar, ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

ARAÇLAR ÇEKİCİYLE KALDIRILDI

Kaza sonrası yapılan çalışmaların tamamlanmasının ardından, otomobil ve hafif ticari araç çekici yardımıyla kaldırıldı.

