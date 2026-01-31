Altın ve Gümüş Fiyatlarında Tarihi Düşüş Devam Ediyor

Ons altın ve gram altın değer kaybına devam ediyor. Altın fiyatı, ons başına yüzde 12 gerileyerek 4 bin 710 dolara kadar düştü ve bu seviyeler, 20 Ocak 2026’dan bu yana görülen en düşük değer olarak kaydedildi. Gümüş ise günlük bazda yüzde 33’lük bir azalma ile 75 dolara geriledi. Şu anda ons altın 4 bin 891 dolardan, gümüşün ons fiyatı 84,70 dolardan, gümüş gramı ise 118,5 liradan işlem görmekte. Gümüş fiyatı, 9 Ocak 2026’dan bu yana en düşük düzeye indi.

YURT İÇİNDE ALTIN FİYATLARI

Yerli piyasalarda altın fiyatları şu şekilde:

– Gram altın: 6 bin 838 lira (Kapalıçarşı satış 6 bin 761 lira)

– Çeyrek altın: 11 bin 597 lira

– Cumhuriyet altını: 47 bin 249 lira

– Tam altın: 23 bin 194 lira

– Yarım altın: 46 bin 388 lira

DÖVİZ FİYATLARI

Döviz kurlarında güncel durum şöyle sıralanıyor:

– Dolar: 43,4990 lira

– Euro: 51,6240 lira

– Sterlin: 59,7004 lira

KÂR SATIŞLARI ALTINA ETKİ EDİYOR

Jeopolitik gelişmeler ve ABD ile İran arasındaki gerginliklerin artması nedeniyle altın fiyatları rekor seviyeleri deneyimleri sırasında kâr satışları ile birlikte haftanın sonuna doğru sert bir düşüş yaşadı.

UBS’DEN ONS ALTIN TAHMİNLERİ

UBS, altın tahminlerini yukarı yönlü olarak revize etti. 2026 yılı için ons altın beklentisi 5 bin dolardan 6 bin 200 dolara çıkarıldı. Talebi artıran faktörler arasında merkez bankalarının artan altın alımları, altın ETF’lerine güçlü fon girişleri ve fiziksel altın talebindeki yükseliş öne çıkıyor. Makro belirsizlikler (ABD’de düşen reel faizler, küresel riskler, ara seçimler ve mali baskılar) altını güvenli bir liman olarak konumlandırıyor. 2026 sonuna yaklaşırken, ABD ara seçimleri sonrası sınırlı bir düzeltme ihtimali mevcut; ons fiyatının 5 bin 900 dolar seviyelerine gerileyebileceği belirtiliyor. Ancak UBS’ye göre bu olası düşüş, altının yüksek fiyat bandında kalıcılığını etkilemeyecek.