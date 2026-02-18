Altın Ve Gümüş Piyasasında Belirsizlikler Devam Ediyor

Altın, ons başına yaklaşık 4 bin 931 dolara ulaşarak, ardışık iki günlük düşüşün ardından kısmi bir toparlanma gösterdi. Bu artışın, piyasaların Federal Rezerv’in para politikası ile ilgili yeniden değerlendirmeleri doğrultusunda gerçekleşen alımlardan kaynaklandığı belirtiliyor. Fed yetkilisi Michael Barr, enflasyonun yüzde 2 hedefine doğru ilerleme kaydedene kadar faiz oranlarının “bir süre daha” sabit tutulması gerektiğini ifade ederken, Chicago Fed Başkanı Austan Goolsbee, bu trendin devam etmesi halinde yılın ilerleyen dönemlerinde ek faiz indirimlerinin mümkün olabileceğini dile getirdi. Yatırımcılar, şimdi daha fazla yönlendirme için Fed’in açıklamalarını, FOMC tutanaklarını ve bu hafta açıklanacak olan kritik GSYİH ve PCE verilerini yakından takip ediyor.

ÇİN’DE TALEP DÜŞÜYOR

Bu arada, Çin’in Ay Yeni Yılı tatilinin başladığı dönemle birlikte değerli metallere yönelik kısa vadeli talebin azaldığı gözlemleniyor; Çinli yatırımcıların haftanın çoğunu tatilde geçirecek olmaları nedeniyle likiditenin azalması bekleniyor. Jeopolitik gelişmeler de güvenli liman metalini olumsuz etkiliyor; ABD ile İran görüşmelerinde ilerleme kaydedilmesi ve Rusya-Ukrayna müzakerelerinin devam ettiği bilgisi gündemde.

ONS ALTIN FİYATI

Ons altın, güne 4 bin 877 dolardan başladı. Gün içerisinde en düşük 4 bin 854 doları gören altın, en yüksek 4 bin 931 dolara ulaştı ve şu an 4 bin 927 dolardan işlem görüyor.

GRAM ALTINDA HAREKETLİLİK

Gram altın ise 6 bin 858 liradan güne başladı. Gün içindeki en düşük seviye 6 bin 826 lira olurken, en yüksek seviye 6 bin 934 lira olarak belirlendi. Şu anda 6 bin 928 liradan işlem görmeye devam ediyor.

GÜMÜŞ FİYATINDA YÜKSELİŞ

Gümüş fiyatlarında da bir yükseliş yaşanarak ons başına yaklaşık 75 dolara çıkıldı ve iki seanslık düşüşün ardından ivme kazandı. Bu artış, düşüş sonrası alım ilgisi ve Federal Rezerv’in Ocak ayı toplantısı tutanakları öncesindeki pozisyonlanma ile desteklendi. Önceki süreçteki dolar güçlenmesi ve jeopolitik gerilimlerin azalması, güvenli liman talebindeki düşüşle aynı zamana denk gelerek Asya piyasalarındaki tatil nedeniyle işlem hacminin düşük kalmasına yol açtı.

ONS GÜMÜŞ FİYATI

Ons gümüş, güne 73,27 dolardan başladı. En düşük 72,31 dolar, en yüksek de 75,13 dolara tırmandı. Güncel işlem fiyatı ise 75,11 dolar olarak kaydedildi.

GRAM GÜMÜŞ SEVİYESİ

Gram gümüş, 103,10 liradan güne başlangıç yaptı. Gün içerisinde en düşük 101,75 lira, en yüksek 105,72 lira seviyelerine ulaştı ve şu an 105,7 liradan alıcı buluyor.