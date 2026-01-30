Altın ve Gümüşte Büyük Düşüş: Yüzde 20 Kayıp

Altın fiyatları, 30 Ocak 2026 Cuma günü itibarıyla sert bir düşüş sergiledi. Bir önceki gün tarihi zirvelerine ulaşan gram altın, güçlü kâr satışları sonrasında hızla geriledi. Yatırımcılar ve altın alım-satımı gerçekleştirecek olanlar, güncel fiyat bilgilerini sürekli olarak takip etmeye başladı. ABD Başkanı Trump’ın, Fed başkanlığı için Kevin Warsh’ı aday göstereceği yönündeki beklentiler, değerli metallerde sert satış baskısı yarattı. Altındaki düşüş, yüzde 8’e kadar yaklaşırken, gümüşteki kayıplar neredeyse yüzde 20’yi buldu. Warsh’ın diğer adaylardan daha şahin bir tutum sergileyebileceği düşünülüyor; ABD Başkanı Trump’ın Fed başkanından beklentisi ise bugün açıklanması bekleniyor.

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

Saat 13.00 itibarıyla altın, 6.963 seviyelerinden işlem görüyor. 5.602 dolarla rekor seviyeye ulaşan ons altın, daha sonra 5.200 dolar bandına kadar gerileyerek iç piyasada gram altına baskı yaptığını gösterdi. 4.946 dolara kadar inen ons altının güncel fiyatı ise 5.026 dolar seviyesinde yer alıyor. Küresel piyasalardaki dalgalanma ve döviz kurlarındaki değişkenlik, altın fiyatlarının yönü üzerinde etkisini sürdürüyor. Yatırımcılar, “Gram, çeyrek ve yarım altın bugün ne kadar?” sorusuna yanıt aramakta.

30 OCAK 2026 TARİHLİ ALTIN SATIŞ FİYATLARI

30 Ocak 2026 saat 13.00 itibarıyla güncel altın satış fiyatları şu şekildedir:

Gram altın: 6.978,41 TL
Ons altın: 5.041,29 dolar
Altın (kg/dolar): 159.619,00 dolar
Altın (kg/euro): 141.497,00 euro
Cumhuriyet altını: 47.941,00 TL
Yarım altın: 24.062,00 TL
Çeyrek altın: 12.031,00 TL
Reşat altını: 47.973,95 TL
Gremse altın: 120.249,82 TL
Ata altın: 49.717,97 TL
Tam altın: 47.952,83 TL

GÜMÜŞ FİYATLARINDA SERT DÜŞÜŞ

Gümüş fiyatları, neredeyse yüzde 20 değer kaybı yaşayarak sert bir düşüş kaydetti. Perşembe günü ons başına 121 dolarla rekor kıran gümüş, bugün 94,99 dolara geriledi. Buna ek olarak, ons platin fiyatı, yüzde 10’un üzerinde bir düşüşle 2364,22 dolara inerken, ons pladyum fiyatı da yüzde 10 düşüşle 1810,08 dolara kadar düştü.

FED BAŞKAN ADAYLIĞI AÇIKLANIYOR

ABD Başkanı Donald Trump, Fed Başkanı Jerome Powell’ın yerine geçecek isim hakkında açıklama yapmasının da piyasaları etkilediği görülüyor. StoneX Kıdemli Analisti Matt Simpson, Kevin Warsh’ın Fed başkanı olmasıyla ilgili spekülasyonların Asya işlemlerinde altını olumsuz yönde etkilediğini ifade etti.

