Veysel Şahin’in Mal Varlığına El Konuldu

İSTANBUL’DA BAHİS SUÇLAMALARI VE MAL Varlıklarına EL KOYMA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın Kaçakçılık Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu, Veysel Şahin hakkında “Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun’a muhalefet” ve “suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama” suçlamalarıyla soruşturma açtı. Soruşturma kapsamında hazırlanan MASAK raporunda, şüphelinin haksız kazanç elde ettiği belirlendi.

SUÇTAN ELDE EDİLEN MAL VARLIKLARINA EL KONULDU

Raporda yer alan bulgular doğrultusunda, şüphelinin suçtan elde ettiğine inanılan mal varlıklarının aklanmasını önlemek amacıyla mevcut taşınır ve taşınmaz mallarına, şirket ve ortaklık paylarına, banka ve finans kuruluşlarındaki mevduat ve yatırım hesaplarına, ayrıca kripto para piyasası ve borsasındaki varlıklara el konuldu.

KRİPTO VARLIKLAR DONDURULDU

Soruşturma çerçevesinde, Veysel Şahin’in 460 milyon euro değerindeki kripto varlıklarının, hesabın bulunduğu uluslararası şirket tarafından dondurulduğu bilgisi edinildi.

İADE SÜRECİ DEVAM EDİYOR

Yetkililer, şüpheli Veysel Şahin’in Türkiye’ye iadesine yönelik işlemlerin sürdüğünü açıkladı.