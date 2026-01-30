Veysel Şahin’in Mal Varlığına El Konuldu

veysel-sahin-in-mal-varligina-el-konuldu

İSTANBUL’DA BAHİS SUÇLAMALARI VE MAL Varlıklarına EL KOYMA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın Kaçakçılık Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu, Veysel Şahin hakkında “Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun’a muhalefet” ve “suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama” suçlamalarıyla soruşturma açtı. Soruşturma kapsamında hazırlanan MASAK raporunda, şüphelinin haksız kazanç elde ettiği belirlendi.

SUÇTAN ELDE EDİLEN MAL VARLIKLARINA EL KONULDU

Raporda yer alan bulgular doğrultusunda, şüphelinin suçtan elde ettiğine inanılan mal varlıklarının aklanmasını önlemek amacıyla mevcut taşınır ve taşınmaz mallarına, şirket ve ortaklık paylarına, banka ve finans kuruluşlarındaki mevduat ve yatırım hesaplarına, ayrıca kripto para piyasası ve borsasındaki varlıklara el konuldu.

KRİPTO VARLIKLAR DONDURULDU

Soruşturma çerçevesinde, Veysel Şahin’in 460 milyon euro değerindeki kripto varlıklarının, hesabın bulunduğu uluslararası şirket tarafından dondurulduğu bilgisi edinildi.

İADE SÜRECİ DEVAM EDİYOR

Yetkililer, şüpheli Veysel Şahin’in Türkiye’ye iadesine yönelik işlemlerin sürdüğünü açıkladı.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

Gündem

Lojistik Sektörü 2026 İçin Stratejik Hedefler Belirliyor

Akca Lojistik Genel Müdürü Enes Akça, 2026'nın lojistik sektöründe önemli bir dönüm noktası olacağını vurguladı. Dijitalleşme ve izlenebilirlik, rekabetin temel unsuru olacak.
Gündem

FCSB Başkanı Becali Üç Futbolcuyu Göndereceğini Açıkladı

Fenerbahçe ile berabere kalarak Avrupa Ligi’ne vedan eden FCSB'de, kulüp sahibi Gigi Becali, maç sonrası 3 futbolcunun transferine onay verdi.
Gündem

Beşiktaş Nuno Tavares Transferinde Önemli Aşama Kaydetti

Beşiktaş, Lazio'dan Nuno Tavares'i satın alma opsiyonuyla kiralamak amacıyla görüşmelerini yoğunlaştırdı. Kulüp, sol bek transferine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
Gündem

Sidiki Cherif Fenerbahçe İçin Kararını Verdi

Fenerbahçe'nin transfer hedefi Sidiki Cherif, kulüpten gelen teklifi göz önünde bulundurarak kararını verdi. Angers, genç oyuncusu için belirlediği bonservis bedelini açıkladı.
Gündem

Fenerbahçe’nin Avrupa Ligi’ndeki Rakibi Nottingham Forest Oldu

UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turu için play-off kuralarının çekilmesiyle Fenerbahçe'nin rakibi belirlendi.

Haber Aktüel, son dakika haberler servis eden, reklamsız bir haber sitesidir.