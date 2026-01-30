Galatasaray Transferde Yeni Strateji Geliştiriyor

galatasaray-transferde-yeni-strateji-gelistiriyor

Galatasaray, transfer stratejisini güncelliyor. Dursun Özbek ve ekibi, Manchester City maçı sonrasında gerçekleştirdikleri toplantıda, transfer listesindeki oyuncuların maliyetleri üzerinde detaylı bir değerlendirme yaptı.

YENİ TRANSFER YOLU

23 yaş altı yabancı kontenjanında bir boşluk bulunması, sol stoper pozisyonu için değerlendirilmekte. Bununla birlikte, Papa Gueye’nin yüksek maliyeti, Özbek üzerinde düşündürücü bir etki yarattı.

KİRALAMA SEÇENEĞİ ÖNE ÇIKIYOR

Özbek’in yüksek bonservis bedelleri yerine, ara transfer döneminde kiralık oyuncu takviyesine daha olumlu yaklaştığı dile getiriliyor. Sarı-kırmızılıların kadrosuna en az iki yeni oyuncu katması bekleniyor.

