Trump Adayını Açıkladı: Fed İçin Kevin Warsh

trump-adayini-acikladi-fed-icin-kevin-warsh

ABD’DE FED BAŞKANLIĞI ADAYLIĞI

ABD Başkanı Donald Trump, Federal Rezerv (Fed) başkanlığı için eski yönetim kurulu üyesi Kevin Warsh’ı aday gösterdi. Warsh, ülke ekonomisi üzerindeki etkisiyle yeniden dikkat çekiyor.

Kevin Warsh Kimdir?

Kevin Warsh, Amerikan ekonomi politikası alanında tekrar gündeme gelen önemli figürlerden biri. Enflasyonla mücadele ve parasal sıkılaşma politikalarının küresel piyasalarda belirleyici olduğu bir dönemde, 2008 yılındaki finans krizindeki rolü ve sonrasında uygulanan gevşek para politikalarına getirdiği eleştirilerle öne çıkıyor.

Finansal Kriz Dönemindeki Rolü

2006 ile 2011 yılları arasında ABD Merkez Bankası Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapan Warsh, bu role dönemin başkanı tarafından atanmıştı. 2008 küresel finans krizi sırasında Fed’in alınan önemli kararlarında aktif rol oynayan Warsh, o dönemdeki başkanla yakın işbirliği içerisindeydi. Büyük finans kuruluşlarının çöküşü ve kredi piyasalarının durması gibi kritik olaylar karşısında çeşitli acil önlemlerin alınmasında etkili oldu. Banka kurtarma programları ve likidite mekanizmalarının yürürlüğe girmesi, o dönemin önemli başlıkları arasında yer aldı.

Gevşek Para Politikasına Eleştiriler

Fed’den ayrıldıktan bir süre sonra Warsh, uzun süreli düşük faiz politikaları ve niceliksel gevşeme uygulamalarının eleştirilerini gündeme taşıdı. Kendisinin belirttiği üzere, bu tür uygulamalar finansal piyasalardaki fiyatları bozma, aşırı risk alma teşvik etme ve enflasyonist baskıları arttırma potansiyeli taşımaktadır. Bu görüşleri, daha sıkı para politikalarına ve fiyat istikrarına öncelik verilmesi gerektiğini savunan kesimler için önemli bir referans haline getirdi. Halen Hoover Institution’da kıdemli araştırmacı olarak çalışmalarını sürdürüyor ve ayrıca finansal düzenleme ile küresel ekonomik riskler üzerine araştırmalar yürütüyor.

Gelecekteki Siyasi Beklentileri

Deneyimi ve siyasi görüşleri nedeniyle Kevin Warsh, özellikle Cumhuriyetçi dönemlerde ABD Hazine Bakanlığı veya Fed Başkanlığı gibi önemli ekonomik görevler için viyakadede öne çıkan potansiyel adaylar arasında yer alıyor. Küresel merkez bankalarının enflasyon, yavaşlayan büyüme ve finansal dalgalanmalarla başa çıkma çabaları sürerken, Warsh’ın para politikasının sınırlarına dair görüşleri ekonomi politikası tartışmalarında etkisini sürdürüyor.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

Gündem

Veysel Şahin’in Mal Varlığına El Konuldu

İstanbul'daki yasa dışı bahis soruşturmasında, Veysel Şahin'in 460 milyon euro değerindeki kripto varlığına el konularak haksız kazanç tespit edildi.
Gündem

Galatasaray’ın play-off rakibi Juventus belirlendi

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda Juventus ile karşı karşıya geliyor. İlk karşılaşma İstanbul'da, ikinci maç ise Torino'da gerçekleşecek.
Gündem

Eşyalı Ev Kiralama Sözleşmesinin Önemi Açıklanıyor

Eşyalı ev kiralama, yeni şehirlerde yerleşenler için uygun bir seçenek sunarak mobilya ve beyaz eşya edinme gerekliliğini ortadan kaldırmakta, böylece zamandan ve maliyetten tasarruf sağlıyor.
Gündem

Altın ve Gümüşte Büyük Düşüş: Yüzde 20 Kayıp

ABD'de Başkan Trump'ın Fed başkanı olarak Kevin Warsh'ı aday göstermesi beklentisi, piyasalarda düşüşe neden oldu; altın ve gümüş fiyatları düştü.
Gündem

CHP Lideri Özgür Özel Yeniden Refah Partisi’ni Ziyaret Etti

Özel, Çerçioğlu'na yanıt vererek, kendisine yöneltilen suç duyurusunu eleştirdi ve tazminat davası açmasını önerdi.

Haber Aktüel, son dakika haberler servis eden, reklamsız bir haber sitesidir.