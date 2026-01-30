Trump Adayını Açıkladı: Fed İçin Kevin Warsh

ABD’DE FED BAŞKANLIĞI ADAYLIĞI

ABD Başkanı Donald Trump, Federal Rezerv (Fed) başkanlığı için eski yönetim kurulu üyesi Kevin Warsh’ı aday gösterdi. Warsh, ülke ekonomisi üzerindeki etkisiyle yeniden dikkat çekiyor.

Kevin Warsh Kimdir?

Kevin Warsh, Amerikan ekonomi politikası alanında tekrar gündeme gelen önemli figürlerden biri. Enflasyonla mücadele ve parasal sıkılaşma politikalarının küresel piyasalarda belirleyici olduğu bir dönemde, 2008 yılındaki finans krizindeki rolü ve sonrasında uygulanan gevşek para politikalarına getirdiği eleştirilerle öne çıkıyor.

Finansal Kriz Dönemindeki Rolü

2006 ile 2011 yılları arasında ABD Merkez Bankası Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapan Warsh, bu role dönemin başkanı tarafından atanmıştı. 2008 küresel finans krizi sırasında Fed’in alınan önemli kararlarında aktif rol oynayan Warsh, o dönemdeki başkanla yakın işbirliği içerisindeydi. Büyük finans kuruluşlarının çöküşü ve kredi piyasalarının durması gibi kritik olaylar karşısında çeşitli acil önlemlerin alınmasında etkili oldu. Banka kurtarma programları ve likidite mekanizmalarının yürürlüğe girmesi, o dönemin önemli başlıkları arasında yer aldı.

Gevşek Para Politikasına Eleştiriler

Fed’den ayrıldıktan bir süre sonra Warsh, uzun süreli düşük faiz politikaları ve niceliksel gevşeme uygulamalarının eleştirilerini gündeme taşıdı. Kendisinin belirttiği üzere, bu tür uygulamalar finansal piyasalardaki fiyatları bozma, aşırı risk alma teşvik etme ve enflasyonist baskıları arttırma potansiyeli taşımaktadır. Bu görüşleri, daha sıkı para politikalarına ve fiyat istikrarına öncelik verilmesi gerektiğini savunan kesimler için önemli bir referans haline getirdi. Halen Hoover Institution’da kıdemli araştırmacı olarak çalışmalarını sürdürüyor ve ayrıca finansal düzenleme ile küresel ekonomik riskler üzerine araştırmalar yürütüyor.

Gelecekteki Siyasi Beklentileri

Deneyimi ve siyasi görüşleri nedeniyle Kevin Warsh, özellikle Cumhuriyetçi dönemlerde ABD Hazine Bakanlığı veya Fed Başkanlığı gibi önemli ekonomik görevler için viyakadede öne çıkan potansiyel adaylar arasında yer alıyor. Küresel merkez bankalarının enflasyon, yavaşlayan büyüme ve finansal dalgalanmalarla başa çıkma çabaları sürerken, Warsh’ın para politikasının sınırlarına dair görüşleri ekonomi politikası tartışmalarında etkisini sürdürüyor.