Galatasaray’ın play-off rakibi Juventus belirlendi

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda İtalyan devlerinden Juventus ile eşleşti. Sarı-kırmızılı takım, Şampiyonlar Ligi’nin ilk etabında oynadığı 8 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 mağlubiyet alarak 10 puan topladı ve grubu 20. sırada tamamlayarak play-off turuna yükselmeyi başardı. Galatasaray, bu turda Juventus ile karşı karşıya gelirken, ilk maçlar 17-18 Şubat, rövanş maçları ise 24-25 Şubat tarihlerinde gerçekleştirilecek.

AVRUPA’DA İTALYAN TAKIMLARIYLA YÜKSELİŞ

Galatasaray, Juventus ile Avrupa kupalarında şimdiye kadar toplamda 6 kez mücadele etti. Bu karşılaşmalarda sarı-kırmızılı ekip 2 galibiyet elde ederken, rakipleri İtalyan takımının 1 galibiyeti bulunuyor. 3 maç ise beraberlikle sonuçlandı. Bu eşleşmelerde Galatasaray 9 gol atarken, İtalyan ekibi 7 gol kaydetti. İki takım son olarak 11 Aralık 2013 tarihinde karşılaştı ve Galatasaray, Wesley Sneijder’in 85. dakikada attığı golle rakiplerini 1-0 mağlup etti.

İTALYAN TEMSİLCİLERİYLE KARŞILAŞMALAR

Galatasaray’ın Avrupa kupalarında İtalyan takımlarıyla oynadığı karşılaşma sayısı 26’ya ulaştı. Sarı-kırmızılılar, bu karşılaşmalarda 8 galibiyet alırken, 8 defa da mağlup oldu. Ayrıca, 10 maçta ise taraflar eşitliği sağlayarak kazanan çıkmadı. Bu süreçte Galatasaray, toplamda 32 gol atarken, kalesinde 38 gol gördü.

JUVENTUS’UN PERFORMANSI

Juventus, Şampiyonlar Ligi’nde 3 galibiyet, 4 beraberlik ve 1 mağlubiyet ile toplamda 13 puan toplayarak 13. sırada yer aldı. İtalyan ekibi, turnuvada Bodo/Glimt’i 3-2, Pafos’u 2-0 ve Benfica’yı 2-0 mağlup ederken, yalnızca Real Madrid’e karşı bir kez mağlup oldu. Bunun yanı sıra, Borussia Dortmund ile 4-4, Villarreal ile 2-2, Sporting ile 1-1 ve Monaco ile 0-0 berabere kaldı.

SERİE A’DA İSTİKRARLI GÖRÜNTÜ

Juventus, Serie A’da 22 maçta 12 galibiyet, 6 beraberlik ve 4 mağlubiyetle 42 puan topladı ve ligde 5. sırada bulunuyor. Torino temsilcisi, son 8 maçında yalnızca 1 kez kaybetmişken, son olarak evinde Napoli’yi 3-0’lık skorla geçmeyi başardı.

Juventus’ta dikkat çeken iki tanıdık isim bulunuyor. Takımda milli futbolcu Kenan Yıldız ile geçmiş sezon Fenerbahçe’de forma giymiş olan Filip Kostic yer alıyor. Kenan, bu sezon Juventus’ta 30 resmi maçta 9 gol ve 7 asistle dikkat çekiyor ve Devler Ligi’nde 1 gol, 3 asistlik bir performans sergiledi.

TEKNİK DİREKTÖR DEĞİŞİKLİĞİ

Juventus, sezon başında Igor Tudor yönetiminde başlamıştı ancak elde edilen başarısız sonuçlar nedeniyle 27 Ekim’de Tudor ile yollarını ayırdı. Ardından takımın başına Luciano Spalletti geçti. Spalletti liderliğindeki Torino temsilcisi, 19 maçta 12 galibiyet, 5 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı.

GOLCÜLER DİKKAT ÇEKİYOR

Şampiyonlar Ligi’nde 8 maçta 14 gol atan Juventus, kalesinde ise 10 gol gördü. Dusan Vlahovic ve Weston McKennie, 3’er golle takımın en çok gol atan oyuncuları olurken, Jonathan David 2 gol, Kenan Yıldız ise 1 gol kaydetti.

ALLIANZ STADYUMU’NA GEÇTİ

Juventus, 8 Eylül 2011’de açılan Allianz Stadyumu’nda maçlarını oynamaya başladı. 2014 UEFA Avrupa Ligi finaline de ev sahipliği yapan stadyum, 41 bin 147 seyirci kapasitesine sahiptir.

PLAY-OFF TURUNDAKİ EŞLEŞMELER

Son 16 play-off turunda eşleşmeler ise şu şekilde gerçekleşti:

* Galatasaray – Juventus (İtalya)

* Monaco (Fransa) – Paris Saint-Germain (Fransa)

* Benfica (Portekiz) – Real Madrid (İspanya)

* Karabağ (Azerbaycan) – Newcastle United (İngiltere)

* Bodo/Glimt (Norveç) – Inter (İtalya)

* Borussia Dortmund (Almanya) – Atalanta (İtalya)

* Club Brugge (Belçika) – Atletico Madrid (İspanya)

* Olympiakos (Yunanistan) – Bayer Leverkusen (Almanya)