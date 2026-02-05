Altın Ve Gümüşte Satış Baskısı Artıyor

Altın, ons başına yaklaşık 4 bin 791 dolara gerileyerek yüzde 2’den fazla düşüş gösterdi ve iki günlük toparlanmanın kazançlarını kaybetmiş oldu. Bu gerileme, Federal Rezerv’in faiz indirimleri konusundaki temkinli duruşunun ardından gelen yeni satış baskısıyla beraber gerçekleşti. Fed yetkilisi Lisa Cook, ek faiz indirimlerini desteklemeyeceğini, enflasyon risklerinin sürekli yukarı yönlü olduğuna dikkat çekerek, işgücü piyasasındaki yavaşlama sinyallerinden çok bu duruma öncelik verdiğini ifade etti.

POTANSİYEL FAİZ İNDİRİMLERİ YAVAŞLAYACAK

ABD Başkanı’nın, diğer adaylara kıyasla daha şahin bir profil çizen Kevin Warsh’ı bir sonraki Fed başkanı olarak aday göstermesi, piyasaların potansiyel faiz indirimlerinin yavaş bir tempoda gerçekleşeceğini fiyatlamasına yol açtı. Ancak Başkan, faiz artırımlarını destekleseydi Warsh’ı aday göstermeyeceğini, ayrıca Fed’in tekrar faiz indirimine gideceğinden şüphe duymadığını belirtti.

ALTINDAKİ HAREKETLİLİK

Cuma günü Umman’da nükleer görüşmeler yapılması planlansa da, ABD-İran gerilimi devam ediyor. Bu haftanın başında altın, düşüş alımları sayesinde yüzde 6’dan fazla yükselerek 2008’den bu yana en büyük gün içi artışını kaydetmişti. ONS altın güne 4 bin 939 dolardan başladı. Gün içerisinde en düşük 4 bin 791 dolar ve en yüksek ise 5 bin 23 dolar seviyeleri görüldü. Şu anda 4 bin 888 dolardan işlem görmekte.

GRAM ALTINDA DÜŞÜŞ EĞİLİMİ

Gram altın güne 6 bin 911 liradan giriş yaptı. Gün içinde en düşük 6 bin 705 lira, en yüksek ise 7 bin 30 lira seviyeleri görüldü. Şu an gram altın 6 bin 844 liradan alıcı buluyor.

GÜMÜŞTE SATIŞ BASKISI ARTIYOR

Gümüş ise ons başına yaklaşık 73,5 dolara kadar gerileyerek yüzde 16,5 oranında bir düşüş yaşadı. Bu durum, değerli metallerin yeniden satış baskısı ve artan oynaklıkla karşı karşıya kalmasının sonucunda gerçekleşti ve iki günlük toparlanmayı sonlandırdı. Düşüş alıcılarının daha düşük seviyelerde devreye girebileceği yönündeki umutlara rağmen, son toparlanmanın tutunamaması gümüş ve diğer metallerdeki düşüşün devam etmesini bekleniyor.

ONS GÜMÜŞ FİYATları

Ons gümüş güne 87,47 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 73,59 dolar ve en yüksek 90,41 dolar seviyeleri görüldü. Şu an 77,88 dolardan işlem görmekte.

GRAM GÜMÜŞTE FİYAT DEĞİŞİMİ

Gram gümüş güne 122,8 liradan başladı ve günü en düşük 103,3 lira, en yüksek 126,9 lira seviyelerinde geçirdi. Şu anda gram gümüş 108,7 liradan alıcı buluyor.