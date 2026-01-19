Altın Ve Gümüşte Tarihi Zirve Seviyeleri Belirlendi

Altın fiyatları, yüzde 2’ye yakın bir artışla ons başına 4 bin 690 dolar seviyesini aşıp rekor kırdı. Bu yükseliş, ABD Başkanı’nın Avrupa ülkelerine yeni gümrük vergileri getirme kararının yatırımcıları güvenli liman varlıklarına yönlendirmesiyle gerçekleşti. Cumartesi günü Başkan, Grönland’ın ABD kontrolüne karşı çıkmaları dolayısıyla sekiz Avrupa ülkesine 1 Şubat’tan itibaren yüzde 10 gümrük vergisi uygulanacağını açıkladı. Grönland’ın satın alınamaması durumunda bu vergi oranının 1 Haziran itibarıyla yüzde 25’e yükselebileceği belirtiliyor. Bu gelişme, Avrupa’da endişelere yol açtı ve liderlerin olası karşı önlemleri tartışmak üzere acil bir toplantı yapacağı öngörülüyor. Bu tedbirler arasında 93 milyar Euro değerindeki ABD ürünlerine vergi uygulanması da yer alıyor.

ALTIN FİYATLARINDA YÜKSELİŞ TRENDİ

Altın fiyatları, Venezuela’daki siyasi belirsizlik, Federal Rezerv’in bağımsızlığına dair artan endişeler ve ABD’de daha fazla faiz indirimi beklentileriyle desteklenen güçlü bir seyir izliyor. ONS altın, güne 4 bin 630 dolardan başladı ve gün içinde en düşük 4 bin 630 dolar, en yüksek ise 4 bin 690 dolara ulaştı. Şu an 4 bin 660 dolardan işlem görmekte.

GRAM ALTINDA DALGALANMA

Gram altın, güne 6 bin 376 liradan başladı. Gün içinde görülen en düşük seviye 6 bin 375 lira, en yüksek seviye ise 6 bin 526 lira oldu. Şu anda gram altın 6 bin 483 liradan işlem görmekte.

GÜMÜŞTE DE YÜKSELİŞ DEVAM EDİYOR

Gümüş, haftaya ons başına 94 dolara doğru yüzde 4’ten fazla bir artışla rekor seviyeye ulaştı. Bu yükseliş, altın fiyatlarındaki dalgalanmalarda olduğu gibi ABD Başkanı’nın Grönland konusundaki tutumundan kaynaklanıyor. ONS gümüş, güne 90,13 dolardan başladı ve gün içinde 89,90 dolardan 94,12 dolara kadar yükseldi. Şu an 92,93 dolardan alıcı buluyor.

GRAM GÜMÜŞTE FİYAT DEĞİŞİMLERİ

Gram gümüş, güne 125,4 liradan başladı. En düşük 125,1 lira, en yüksek 131,04 lira seviyesi görüldü. Şu an 129,4 liradan işlem görmeye devam ediyor.