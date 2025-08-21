Altın, Yatırımcılar FED Bekliyor

ALTININ YATAY SEYİRDE KALMASI

Altın, yatırımcıların ABD Merkez Bankası’nın (Fed) politika görünümüne dair elde edilecek ipuçlarını beklemesi sebebiyle yatay bir seyir izliyor. ABD’nin Wyoming eyaletinde gerçekleştirilecek yıllık Jackson Hole ekonomik sempozyumu, günün ilerleyen saatlerinde başlayacak. Spot altın, yüzde 0,1 azalarak 3341 dolar/ons seviyesine geriledi. Ayrıca, Aralık vadeli ABD altın vadeli kontratları da yüzde 0,1 düşerek 3384 dolara indi.

POWELL’IN KONUŞMASI BEKLENİYOR

Fed Başkanı Jerome Powell’ın, 21-23 Ağustos tarihleri arasında yapılacak olan Jackson Hole sempozyumunda temel konuşmayı yapması bekleniyor. Yatırımcılar, Powell’ın işgücü piyasasını destekleyecek adımları savunup savunmayacağını veya enflasyon risklerine odaklanmaya devam edip etmeyeceğini dikkatle izleyecek. Singapur merkezli GoldSilver Central’ın genel müdürü Brian Lan, “Altın fiyatlarının önemli ölçüde yükseleceğini düşünmüyoruz ve şu anda konsolide olduklarına inanıyoruz. Faiz oranları biraz düşürülse bile, altın fiyatlarında hafif bir yükseliş görebiliriz ve… 3400 dolar seviyesi mümkün olabilir. Aksi halde fiyatlar konsolide olmaya devam edebilir ya da biraz daha aşağı, 3300 dolara yakın bir seviyeye gerileyebilir,” şeklinde değerlendirmede bulundu. Fed, Aralık ayından bu yana faizleri sabit tutuyor. CME FedWatch aracına göre, Eylül ayında çeyrek puanlık bir faiz indirimi ihtimali yüzde 85 olarak fiyatlanıyor. Düşük faiz oranı ortamında ve belirsizliğin arttığı dönemlerde altın genellikle daha iyi performans gösteriyor.

ONS ALTINDA DÜŞÜŞ GÖRÜLDÜ

Ons altın, güne 3350 dolardan başladı. Gün içerisinde en düşük 3339 dolar, en yüksek de 3352 dolar seviyesi görüldü. Şu anda 3339 dolardan işlem görüyor.

GRAM ALTINDA HAREKETLİLİK

Gram altın ise güne 4406 liradan giriş yaptı. Gün içindeki en düşük seviye 4392 lira, en yüksek seviye ise 4411 lira olarak kaydedildi. Şu anda 4394 liradan alıcı buluyor.