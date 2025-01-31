Altın Yeni Rekor Kırdı: 3 Bin 222 Lira

ALTIN YATIRIMININ GÜVENİ

Geleneksel olarak yatırımcılar tarafından güvenli liman olarak görülen altın, ekonomik belirsizlik dönemlerinde sıkça tercih edilen bir yatırım aracı olmayı sürdürüyor. Altın fiyatları, küresel ekonomik gelişmeler, enflasyon verileri ve jeopolitik riskler gibi birçok etkenden etkilenirken, bugün itibarıyla yükseliş gösterdi. Altının gramı, güne 3 bin 222 lira seviyesinden işlem görerek başladı.

GRAM ALTINDAKİ YÜKSELİŞ

Dün, ons fiyatındaki artışa paralel olarak değer kazanan altın, önceki kapanışına göre yüzde 1,4 artışla 3 bin 214 lira seviyesinden günü tamamladı. Bugün ise gram altın, saat 09.50 itibarıyla önceki kapanışına göre yüzde 0,2’lik bir artış ile 3 bin 222 lira seviyesinde işlem görüyor. Çeyrek altın 5 bin 260 liradan, Cumhuriyet altını ise 20 bin 940 liradan alıcı buluyor.

ONS ALTINDA REKOR

Altının ons fiyatı, dünkü işlemlerde yaklaşık yüzde 1,5 artışla 2 bin 799 dolara ulaşarak rekor kırdı. Bugün de bu rekorunu tazeleyen ons altın, bu seviyeden geri çekilerek 2 bin 795 dolara geriledi.

Anlık altın kuru için tıklayınız.