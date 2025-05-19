Altın Yeniden Yükseldi, Piyasalar Hareketli

KÜRESEL PİYASALARDA HAREKETLİLİK DEVAM EDİYOR

Küresel piyasalarda hareketlilik sürüyor. Altın fiyatları, ABD’nin ekonomik görünümüne ve artan bütçe açığına ilişkin endişelerin liman varlıklarına olan talebi artırmasıyla yükseliyor ancak seans başındaki kazançlarını azaltıyor. Altın, risk iştahının artmasıyla değer kazansa da jeopolitik gelişmeler ve ticaret savaşlarında gümrük vergilerinin düşürülmesi gibi etkenlerle güç kaybetmiş durumda. Bir süre düşüş yaşayan altın, yukarı yönlü hareket etme çabası içinde. Yurt içi piyasalar kapalı olsa da yurt dışında altın işlemleri devam ediyor.

ALTIN FİYATLARINDAKİ DALGALANMALAR

Oversea-Chinese Banking yatırım stratejisi genel müdürü Vasu Menon, “İyi ve kötü haber başlıklarının bir karışımını gördüğümüz için altının kısa vadede dalgalı olmasını bekliyoruz” açıklamasında bulundu. Uzun vadede ise Trump’ın politikaları ve dolar cinsinden varlıklardan uzaklaşmanın, altın için “önümüzdeki yıllarda yeni zirvelere tırmanmasını görebilecek yapısal arka rüzgarlar” oluşturduğuna dikkat çekti. Altında yüzde 1’e yakın yükselişler kaydediliyor.

ONS ALTIN VE GRAM ALTIN FİYATLARI

Ons altın, güne 3,215 dolardan başladı ve gün içinde en düşük 3,206 dolar, en yüksek ise 3,249 dolar seviyesine ulaştı. Şu anda 3,217 dolardan işlem görüyor. Gram altın ise güne 4,016 liradan başlayarak günlük en düşük 4,002 lira, en yüksek 4,060 lira seviyelerini gördü ve şu anda 4,020 liradan alıcı buluyor.

KAPALIÇARŞI’DA ALTIN FİYATLARI

Kapalıçarşı’da gram altın 4,090 liradan alınırken 4,132 liradan satılıyor. Çeyrek altın ise 6,702 liradan alınmakta ve 6,743 liradan satışa sunuluyor.