Altın Yükselişte: Tarihi Zirveye Yaklaşıyor

DEĞİŞEN DENGELER

Trump’ın gelişiyle birlikte ABD ekonomi dinamiklerinde önemli değişimler yaşanıyor. Özellikle enflasyonist baskıların artması ve resesyon beklentilerinin piyasalarda dengeleri değiştirmesi dikkat çekiyor. Küresel ölçekte ABD ekonomisinin etkisi nedeniyle fiyatlamalar hızla değişiyor. Başkan Trump’ın keyfiyete bağlı olarak uyguladığı ek gümrük vergilerinin piyasa tarafından olumsuz karşılanması, belirsizliği artırıyor. Bu ortamda altın fiyatları da yön bulmaya çalışıyor.

ONS ALTINDAKİ GİDİŞAT

ONS altın, güne 2916 dolardan başlıyor. Gün içerisinde en düşük 2910 dolar, en yüksek de 2919 dolar seviyeleri görülüyor. Tarihi zirvesi ise 2956 dolar olarak kaydedildi. Piyasalardaki belirsizlik, ons altın kullanımını artırarak yatırımcılar için bir seçenek sunuyor.

GRAM ALTININ DURUMU

Gram altın, yeni güne 3430 liradan başladı ve gün içinde en düşük 3425 lira ile en yüksek 3436 lira seviyelerini gördü. Tarihi zirvesi ise 3480 lira seviyesinde bulunuyor. Belirsizliklerin devam etmesi, gram altına olan ilgiyi artırabilecek bir durum yaratıyor.