Altında Düşüş Devam Edecek Mi?

ALTIN FİYATLARINDA REKOR ÜSTÜNE REKOR

Gram altın, ons/dolar fiyatlanmasından etkilenerek ve dolar/TL kurundaki yükselişle birlikte sürekli rekor kırıyor. Ancak hafta başında rekor seviyelerinden geri çekilen altın fiyatları, yatırımcıları tedirgin etti. Altındaki düşüş trendinin devam edip etmeyeceği ve altın almak için en uygun tarihin ne zaman olduğu merak ediliyor.

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

Şu anda gram altın 3.414 TL, çeyrek altın ise 5.582,32 TL’den işlem görüyor. Altının ons fiyatı 2.913,58 dolar seviyelerinde. Geçtiğimiz pazartesi 3.459,75 liradan işlem gören gram altın, bir gün içinde 40 lira birden düşerek hızla geriledi.

DENGE NE ZAMAN SAĞLANACAK?

Mart ayına girilmesine rağmen altın piyasalarında beklenen teknik düzeltmeler henüz görülmedi. Analistler, ons altının 2.770-2.720 dolar seviyelerine kadar düşebileceğini öngörüyor. Bu düşüşün, alım fırsatı yaratabileceği vurgulanıyor.

TEKNİK DÜZELTME YOLDA MI?

Piyasalardaki gelişmeler, kısa vadeli ons altın fiyatlarında düşüş sinyalleri veriyor. Uzmanların değerlendirmelerine göre, ons fiyatının 2.900 dolar seviyesinin altına inmesi ve 2.800 dolar bandına kadar düşmesi olası. Bu durumda gram altın fiyatlarının da etkilenmesi bekleniyor. Gram altının 3.500 lira seviyesinin altına inmesi ve 3.400 lira bandına kadar gerilemesi muhtemel görünüyor. Mart ayı boyunca düşüş trendinin devam etme ihtimali ise oldukça yüksek.

ALIM FIRSATI MI YARATILIYOR?

Küresel piyasalardaki belirsizlikler, altın fiyatlarının dalgalı seyrine neden oluyor. Uzmanlar, kısa vadeli fiyat düşüşlerinin yatırımcılara alım fırsatları sunabileceğini belirtiyor. Orta ve uzun vadede fiyatlarda bir yükseliş beklentisi sürerken, piyasalardaki düzeltme hareketleri de kaçınılmaz olarak görülebiliyor. Nakit ihtiyacı olan yatırımcılar için mevcut fiyat düşüşleri avantaj sağlayabiliyor. Ancak, altın piyasasında sürekli bir yükseliş olmayacağı ve zaman zaman geri çekilmelerin yaşanacağı da göz önünde bulundurulmalı.

GRAM ALTIN 3.400 LİRA ALTI GÖRÜR MÜ?

Altındaki hızlı yükselişin yerini duraklama aşamasına bırakmaya başladığı belirtiliyor. Son iki günde yaşanan 75 liralık değer kaybı, altın fiyatlarının bir dinlenme sürecine girdiğini gösteriyor. Serbest piyasada 3.575 lira seviyesinde işlem gören gram altın, 3.500 lira seviyesinin altına inmeye başladı. Uzmanlar, bu trendin devam etmesi durumunda 3.400 lira seviyesinin de görülebileceğini ifade ediyor. Mart ayı, altın yatırımcıları için kritik bir dönem olarak değerlendiriliyor ve fiyat hareketleri dikkatle izlenmelidir.