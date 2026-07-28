Altın fiyatları, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) çarşamba günü açıklayacağı faiz kararı öncesinde düşüşe geçti. Orta Doğu’da sağlanan kırılgan saldırı arası, enflasyon endişelerini kısmen hafifletti. Piyasalar, Fed’in atacağı adımlara odaklanmış durumda. Spot altın, yeni günde yüzde 1,2 düşüşle ons başına 4.022 dolar seviyesine geriledi. Gram altın ise yüzde 1,2 düşüşle 6.127 TL’den işlem görüyor.

ETF ALIMLARI DÜŞÜŞÜ DESTEKLİYOR

Altın, beş ay öncesine kıyasla yaklaşık yüzde 25 daha düşük seviyede. Haziran ayı sonundan bu yana 4.000 dolar desteğini korumayı başardı. Tepki alımları fiyatları desteklerken ETF’ler üst üste 5 gün varlık artışı yaptı. Bu durum Mayıs ayından bu yana görülen en uzun alım serisi.

ALTIN PİYASASINDA DÖNÜM NOKTASI İHTİMALİ

“Altın bir dönüm noktasına ilerliyor olabilir,” diyor Yatırımım Trader CEO’su Candaş Atalay. “Spot piyasalarda ons altın 4100 doların altında işlem görüyor.” Piyasalar Fed’in kararına odaklanmış durumda. Altın piyasası son beş haftadır 4000 dolar desteğini güçlü savunuyor. Kısa vadede aşağı yönlü riskler mevcut olsa da boğa piyasası potansiyeli güçlü. Ons altın 4100 dolar üzerindeki kazanımlarını koruyamadı. Petrol fiyatları son 9 haftanın zirvesine çıksa da altın desteğini korudu.

KÜRESEL ENERJİ KRİZİ VE MERKEZ BANKALARI

Küresel enerji krizi enflasyon endişelerini körüklemeye devam ediyor. Bu durum merkez bankalarını daha sıkı politika izlemeye zorluyor. Fed’in faiz toplantısı haftanın en önemli ekonomik olayı. Merkez bankası enflasyon ile büyüme arasında denge gözetiyor. Fed kararlarının altın üzerinde sınırlı etki yaratması bekleniyor. Bu hafta faiz artırımı beklenmiyor. Ağırlıklı beklenti Eylül ayında faiz artırımı yapılacağı yönünde.

GÜMRÜK VERGİLERİ VE PETROL BELİRSİZLİĞİ

ABD’nin yeni gümrük vergileri belirsizliği artırıyor. Petrol fiyatının 100 dolara yakın seyrettiği ortam altını rahatlatmayabilir. 4000 dolar seviyesi yapısal bir zemin olarak değerlendiriliyor. Bu destek kırılırsa 3950 dolar ve 3900 dolar seviyeleri görülebilir. Destek korunursa 4100 dolar ve 4200 dolar seviyeleri hedeflenebilir.

ÇATIŞMA RİSKİ ALTINI DESTEKLİYOR

Yükselen faiz beklentileri altın üzerinde baskı oluşturabilir. Orta Doğu’daki çatışma ise potansiyel bir dönüm noktası yaratıyor. Petrol fiyatları enflasyonu körüklerken ekonomik faaliyetleri de baskılıyor. Büyüme yavaşlaması endişeleri enflasyon korkularının önüne geçebilir. Böyle durumda yatırımcılar savunma varlıklarına yönelebilir. Altının bu durumdan fayda sağlaması beklenebilir.