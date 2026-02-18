Altında Güçlü Yükseliş Beklentisi Ortaya Çıktı

Banka anketinin sonuçları, altına olan beklentilerin iyimser olduğunu ortaya koydu. Yatırımcıların altının fiyatını ortalama olarak ons başına 6.200 dolar seviyesinde tahmin ettikleri görülmektedir. Katılımcıların yüzde 19’u altın fiyatlarının 7.000 doların üstüne çıkmasını beklerken, yüzde 20’si ise fiyatların en yüksek seviyesine ulaştığını düşünmektedir.

ALTINDA YÜKSELİŞ BEKLENTİSİ GÜÇLÜ

Anket sonuçlarında “uzun altın” pozisyonlarının, yani altındaki yükseliş beklentisiyle alınan pozisyonların ikinci ay üst üste en yüksek işlem hacmine ulaştığı görülüyor. Yatırımcıların yüzde 50’si bu pozisyonu destekliyor. Altın yatırımına olan bu ilginin, portföy dağılımlarında da belirgin şekilde yansıdığı dikkat çekiyor.

VARLIK DAĞILIMINDA RİSK İŞTAHI ARTIYOR

Diğer yandan, net yüzde 48 oranında hisse senetlerine yönelik ağırlık artırımı, Aralık 2024’ten bu yana en yüksek seviyesini yakalamış durumda. Buna karşın, tahvillere yönelik net yüzde 40 oranında ağırlık ise Eylül 2022’den bu yana en düşük seviyede kalmaktadır.

