Altun’dan Özgür Özel’e Sert Tepki

ALTUN’DAN ÖZGÜR ÖZEL’E TEPKİ

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya üzerinden CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e tepki gösterdi. Altun, “Ana muhalefet genel başkanının birkaç gündür yaptığı, yerli ve milli markaları hedef alan sözde ‘boykot’ çağrıları, ülkemizin huzur ortamını bozmaya, toplumsal kutuplaşma ve gerilim yaratmaya yönelik başarısız siyaset mühendisliği girişimlerinden biridir” dedi. Altun, bu davranışın “ekonomiyi baltalama ve kendi ideolojik saplantılarına destek olmayanları linçleme amacı taşıyan intikam girişimi” olduğunu söyledi.

KİMSE CİDDİYE ALMIYOR

Altun ayrıca, “ne mutlu ki milletimiz tarafından ciddiye alınmamakta” ifadelerini kullandı ve insanların “bu takıntılı düşmanlığa prim vermemekte” olduğunu vurguladı. CHP’nin bu girişimi, Türkiye sosyolojisini okuyamadığını bir kez daha kanıtladığını ve “ülkemizde ayrımcılığı ve faşizmi körükleme amacına ulaşamadan bir kez daha başarısız bir performans ortaya koyduğunu” ifade etti.

ÖNERİLERDE BULUNDU

Bunun yanı sıra, Altun, “bizi görmüyorlar” diye TRT ve yerli medya kuruluşlarına saldıranların Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın konuşmalarını yayımlamayan muhalif medyaya bir gün olsun söz söylediklerine şahit olunmadığını belirtti. Ayrıca, “Kendi evinizin önünü temizleyin” diyerek, kendilerini “faşist ve ötekileştirici anlayışla yüzleşmeye” ve “nefret söylemine son vermeye” davet etti. Altun, “Aksi takdirde içine düştüğünüz bu fasit girdaptan kurtulamayacaksınız” şeklinde uyarıda bulundu.