Alvaro Morata’dan Ayrılık İtirafı Var

ALVARO MORATA VE ALICE CAMPELLO’NUN İLİŞKİSİ İTALYA’DA GÜNDEM

Galatasaray’ın 6 milyon euro bedelle AC Milan’dan kiraladığı İspanyol forvet Alvaro Morata, eşi Alice Campello ile olan gerilim dolu ilişkisi nedeniyle İtalya’nın gündeminde yer alıyor. Geçtiğimiz yıl Ağustos ayında “ayrılık” kararı alan Morata ve Campello çifti, bu durumu sosyal medya aracılığıyla hayranlarına duyurmalarıyla dikkat çekti. Ancak, bu ayrılık fazla uzun sürmedi.

BARIŞMA KARARI VE GALATASARAY’DAKİ İLK GÜN

Evliliklerine “bir şans daha” vermek isteyen Morata ve Campello, Ocak ayında barışma kararı aldıklarını açıkladı. Morata’nın Galatasaray’daki ilk gününde yanında Campello’nun da yer alması dikkat çekti. Geçtiğimiz günlerde İtalya’da televizyon programı Verissimo’ya konuk olan Campello, “Bu kararı nasıl verdiğimizi biz de anlamadık” ifadeleriyle durumu özetledi.