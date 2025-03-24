Amasra’daki Maden Faciası Davasında Karar Açıklandı

BARTIN’DAKİ MADEN FACİASI DAVASINDA KARAR AÇIKLANDI

Bartın’ın Amasra ilçesindeki Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Amasra Müessesesi’nde meydana gelen ve 43 madencinin yaşamını yitirdiği maden faciası davasında karar verildi. Bartın Ağır Ceza Mahkemesi, Bartın Adliyesi’nde özel olarak düzenlenen salonda yapılan 12. duruşmaya, hem tutuklu hem de tutuksuz sanıklar, müştekiler, patlama sonucu hayatını kaybedenlerin aileleri ve taraf avukatları katıldı. Duruşma öncesinde adliye içerisinde ve çevresinde geniş güvenlik önlemleri alındı.

DURUŞMADA SANIKLAR SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİ

Duruşmada, önceki celse iddia makamının sunduğu mütalaaya karşı, sanıklar ve avukatlarının beyanları alındı. Mahkeme başkanı, kararı açıklamadan önce sanıklara son sözlerini sordu. Sanıklar, üzerlerine yöneltilen suçlamaları kabul etmediklerini belirterek beraatlerini talep etti. Sanık avukatları ise tanık beyanlara dayanarak üretim baskısının olmadığını savunarak, tutuklu sanıkların tahliyesini ve tutuksuz sanıkların beraatlerini istedi.

Dava karara bağlanırken mahkeme heyeti, “bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olmak” suçundan tutuklu sanıklardan TTK Amasra Müessese Müdürü Cihat Özdemir’e 16 yıl 12 ay, İşletme Müdürü Selçuk Ekmekci ve İşletme Başmühendisi Mehmet Tural’a ise 16 yıl 6’şar ay hapis cezası verdi. İş güvenliği ve eğitim başmühendisi Volkan Soylu 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Tutuksuz 16 sanık hakkında da aynı suçtan 3 yıl 1 ay 15 gün ile 9 yıl arasında değişen hapis cezaları uygulandı. Ayrıca, tüm sanıklar için yurt dışına çıkış yasağı adli kontrol tedbiri getirildi. Beraat eden sanıklar arasında Müessese Müdür Yardımcısı Salih Atmaca da bulunuyor.