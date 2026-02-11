Amasya’da Biyogaz Tesisinde Üç İşçi Hayatını Kaybetti

Suluova BESİ ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ’NDE TRAJİK OLAY

Suluova Besi Organize Sanayi Bölgesi’nde bulunan biyogaz tesisinde 3 işçiye gazdan zehirlenme ihbarı üzerine acil durum ekipleri bölgeye sevk edildi. Olay yerine AFAD, sağlık ve itfaiye ekipleri yönlendirildi. İlk yardım müdahalesinin ardından, zehirlenen işçiler hastaneye kaldırıldı.

GASZAN ZEHİRLENMESİNİN NEDENİ

Vali Önder Bakan, olayın detaylarını aktararak, bir şirket çalışanının temizleme işini yapmak için oksijen tüpüyle sisteme girmesi sonrasında kendisinden haber alınamadığını ve bunun üzerine iki işçinin daha arkadaşlarını kurtarmak amacıyla tesise girmesiyle birlikte gaz zehirlenmesine maruz kaldıklarını belirtti. Vali, “3 vatandaşımızı kaybettik. Başımız sağ olsun. Allah rahmet eylesin. Gerekli adli ve idari tahkikat başlatıldı. Suluova ve Amasya’mıza başsağlığı diliyorum” açıklamasında bulundu.