Amasya’da Minibüs Tarlaya Uçtu

AMASYA’DA ÖLÜMLÜ KAZA GERÇEKLEŞTİ

Amasya’da meydana gelen bir trafik kazası ölümle sonuçlandı. Edinilen bilgilere göre, Göynücek ilçesi ile Amasya merkezi arasında sefer yapan 59 yaşındaki Erol Yaban’ın kullandığı yolcu minibüsü, Oluz köyü kavşağı yakınlarında kontrolden çıkarak patates ekili bir tarlaya uçtu.

TAKLALAR ATAN MİNİBÜS

Minibüs, birden fazla takla atarak durdu. İçerisinde bulunan sürücü Erol Yaban ve 4 yolcu yaralandı. Kazanın ardından olay yerine acil sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, Merve Kiraz, Mert Batur Köseibiş, Nurdane Şahin ve Memiş Koç, ilk müdahalelerin ardından ambulanslarla hastanelere taşındı.

BİR YARALI HAYATINI KAYBETTİ

Ağır yaralanan Memiş Koç (55), tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kazanın ardından gerekli soruşturmalar başlatıldı.