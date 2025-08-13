Amasya’da Otomobil Ağaçla Çarpıştı

OTOMOBİL AĞACA ÇARPTI

Amasya’da bir otomobil, sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi sonrasında yol kenarındaki bir ağaca çarptı. Olay, 55 Evler Mahallesi’nde gerçekleşti. 52 ACY 769 plakalı otomobil, çarpmanın etkisiyle ağacın kökünden sökerek yola devrildi.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Kazada, otomobilin sürücüsü M.E.A. ve araçta bulunan S.U. yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve acil sağlık ekipleri yönlendirildi. Otomobilde sıkışan yaralılar, yapılan müdahale sonrası ambulansla hastaneye kaldırıldı ve tedavi sürecine alındı. Olayla ilgili detaylı bir inceleme başlatıldı.