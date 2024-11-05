Amasya’da Otomobil Ağaçla Çarpıştı: 2 Ölü

KAZA SONUCU İKİ HAYAT KAYBI

B.K. yönetimindeki 05 KE 808 plakalı otomobil, Saray Mahallesi’nde direksiyon hakimiyetinin kaybolması nedeniyle yol kenarındaki bir ağaca çarptı. Bu trajik kazada, otomobilde bulunan 19 yaşındaki Hakan Kazabatlı ve Abdussamet Tomak, olay yerinde yaşamlarını yitirdi.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Kaza sonucunda yaralanan sürücü ile araçta bulunan Emir Sefa Kindar, olay yerine gelen ambulanslarla Gümüşhacıköy Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.