Kredi Kartı Limit Düzenlemesi Turizm Sektöründe Tartışma Yarattı

Finansal İstikrar Komitesi’nin gerçekleştirdiği toplantı sonrası, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), kredi kartı limitlerinin gelirle ilişkilendirilmesini içeren yeni bir düzenleme üzerinde çalışmalara başladı. Yapılan bu düzenlemeye göre, bireylerin farklı bankalardaki toplam kredi kartı limitleri, beyan edilen gelirlerinin en fazla dört katı ile sınırlı tutulacak; bunun yanı sıra maaş dışındaki gelirlerin de beyan edilmesi durumunda hesaplamaya dahil edilebileceği belirtiliyor. Karar, özellikle turizm sektörü gibi bazı alanlardaki itirazlara neden olarak tartışmalar başlattı.

MEVZUATIN ANA HATLARI VE GEÇİŞ SÜRECİ

BDDK’nın düzenlemesi çerçevesinde, toplam kredi kartı limiti 400 bin TL’nin üstünde olan ve limitlerini etkin bir şekilde kullanmayan hesaplar için aşamalı bir azalma öngörülüyor. 15 Şubat tarihine kadar kullanılmayan limitlerde ise yüzde 50 ila 80 arasında bir düşüş yapılması planlanıyor; ayrıca bankalara sistem hazırlığı için üç aylık bir süre tanındığı ifade ediliyor. Eğitim ve sağlık harcamalarının bu sınırlamanın dışında tutulması hedeflenirken, bu harcamaların nasıl ayrıştırılacağının BDDK, bankalar ve Kredi Kayıt Bürosu arasında yapılacak görüşmelerle netleştirileceği aktarılıyor.

UYGULAMA MEKANİZMASI VE TEKNİK ALTYAPI

Bankacılık sektöründen edinilen bilgilere göre, POS verileri ve sektör kodları üzerinden gerçekleştirilecek harcama türlerinin belirlenmesi ile eğitim ve sağlık harcamaları için ayrı limit tanımlamalarının mümkün olabileceği ifade ediliyor. Ancak uygulamanın operatif detayları, veri paylaşımı, beyan edilen gelirlerin doğrulanması süreçleri ve limit düşürme aşamalarının müşteri iletişimi ile nasıl yürütüleceği konusunda belirsizlikler sürüyor.

SEKTÖR TEPKİLERİ VE TURİZMİN İTİRAZI

Turizm sektörü, kredi kartlarının rezervasyon, konaklama, ulaşım ve yeme-içme işlemlerindeki merkezi önemini vurgulayarak, yeni kararın nakit akışını olumsuz şekilde etkileyeceğini savunuyor. Sektör temsilcileri, bu uygulamanın mevsimselliği ve ön ödemeye dayalı iş modellerini olumsuz etkilemesine dikkat çekiyor; kapsam arttıkça, diğer sektörlerden gelecek taleplerin de artabileceği görüşleri öne sürülüyor.

