Trump’ın Yeni İlaç Politikasında Dönüştürücü Adım

ABD Başkanı Donald Trump, uygun fiyatlı ilaçların doğrudan alınabileceği “TrumpRx.gov” web sitesinin artık hizmete girdiğini duyurdu. Beyaz Saray’da düzenlenen basın toplantısında, büyük ilaç firmalarıyla yürütülen müzakereler sonucu birçok önemli ilacın fiyatlarının düşeceğini belirtirken, bu gelişmeyi seçim vaadi doğrultusunda atılan önemli bir adım olarak değerlendirdi. Medicare ve Medicaid Hizmetleri Direktörü Dr. Mehmet Öz ile Sağlık Bakanlığı yetkilileri, uygulamanın detayları ve kullanımı hakkında bilgi verdiler.

İLAÇ FİRMALARIYLA GÖRÜŞMELER

Trump, göreve geldiği günden bu yana ilaç üreticileriyle “ciddi görüşmeler” gerçekleştirdiklerini vurgulayarak, Aralık 2025 itibarıyla 17 büyük firmadan 14’üyle fiyat indirimi konusunda anlaşmaya varıldığını hatırlattı. Yeni hizmetin milyonlarca Amerikalının bütçesine doğrudan katkı sağlayacağını belirten Trump, bu girişimin “dönüştürücü” bir nitelik taşıdığını ifade etti.

HİZMETİN TEMELLERİ VE DETAYLARI

Medicare ve Medicaid Hizmetleri Direktörü Dr. Mehmet Öz, Trump’ın direktifi doğrultusunda oluşturulan ekibin yoğun çabaları sonucunda doğrudan satış hizmetinin hayata geçirildiğini aktardı. Sağlık Bakanlığı yetkilisi, “TrumpRx.gov” üzerinden uygun fiyatlı ilaçların nasıl temin edileceğine dair operasyonel ve teknik bilgileri paylaştı; site kullanımına yönelik adımlar ve erişim koşulları detaylı bir şekilde sunuldu.

ETKİLER VE HEDEF ANALİZLERİ

Yetkililer, bu hizmetin ilaç maliyetlerini düşürerek geniş kitlelere yarar sağlayacağını savunuyor. Uygulamanın etkinliği, fiyat indirimlerinin sürdürülebilirliği, tedarik zinciri ve sigorta kapsamı gibi unsurlar dikkatle takip edilecek. Ayrıca, anlaşmaya varıldığı belirtilen ilaç firmalarının uygulamaya uyumları ve fiyat değişikliklerinin reçeteli ilaç pazarındaki etkileri de önemli göstergeler arasında değerlendiriliyor.