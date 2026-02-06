Amazon 2025’te Satışlarını 213,4 Milyar Dolara Yükseltti

Amazon’un 2025 FİNANSAL SONUÇLARINI AÇIKLADI

ABD merkezli e-ticaret devi Amazon, 2025 yılının ekim-aralık dönemine ait mali verilerini kamuoyuna açıkladı. Şirketin net satışları, yılın son çeyreğinde bir önceki yılın aynı dönemine göre yaklaşık yüzde 14 oranında artarak 213,4 milyar dolara ulaştı. Piyasa analistleri, bu dönemde Amazon’un 211,3 milyar dolarlık satış gerçekleştirmesini bekliyordu; ancak gerçekleşen rakam, tahminlerin üzerine çıktı. Şirket, 2024 yılının son çeyreğinde 187,8 milyar dolarlık net satış elde etmişti.

KÂRDA SINIRLI ARTIŞ GÖRÜLDÜ

Söz konusu dönemde Amazon’un net kârı, yüzde 6 artışla 21,2 milyar dolar olarak kaydedildi. Geçen yılın aynı çeyreğinde şirketin net kârı 20 milyar dolar düzeyindeydi. Hisse başına kâr, 2025 yılının dördüncü çeyreğinde 1,95 dolara çıkarken, geçen yıl aynı dönemde bu rakam 1,86 dolar olarak açıklanmıştı.

YILLIK PERFORMANSTA YÜKSELİŞ

2025 yılı itibarıyla şirketin genel net satışları, yüzde 12 artışla 717 milyar dolara ulaştı. Bu dönemde Amazon’un yıllık net kârı ise 77,7 milyar dolar olarak kayıtlara geçti.

İLK ÇEYREK BEKLENTİSİ VE YATIRIM PLANI

Amazon, 2026 yılının ilk çeyreği için net satış beklentisini 173,5 milyar dolardan 178,5 milyar dolar aralığında belirledi. Şirketin Üst Yöneticisi Andy Jassy, mali sonuçlarla ilgili değerlendirmesinde, “Mevcut ürünlerimize olan güçlü talep ve yapay zeka, çipler, robotik ve alçak yörünge uyduları gibi önemli fırsatlar nedeniyle 2026’da Amazon genelinde yaklaşık 200 milyar dolarlık sermaye harcaması öngörüyoruz. Bu yatırımlardan uzun vadede güçlü bir getiri elde etmeyi bekliyoruz.” ifadelerini kullandı.