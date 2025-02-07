Amazon, 2025’te Yapay Zeka Yatırımlarını Artırıyor

AMAZON, YAPAY ZEKA YATIRIMLARINI ARTIRIYOR

Amazon, 2025 yılında yapay zeka yatırımlarını önemli ölçüde artıracağını açıkladı. Şirket, 100 milyar doları aşan bir bütçeyle özellikle Amazon Web Services (AWS) aracılığıyla yapay zeka altyapısını güçlendirme hedefinde bulunuyor. CEO Andy Jassy, yapay zeka teknolojilerinin maliyetlerindeki düşüşün harcamaları azaltmayacağını, bunun yerine artan taleple birlikte sektörün büyümesine katkı sağlayacağını ifade ediyor. Jassy, “Bir teknoloji bileşeninin maliyetinin azalması, toplam harcamaların düşeceği anlamına gelmez. Geçmişte bunun tersi yönünde birçok örnek gördük” şeklinde konuşuyor.

REKABET VE YATIRIM STRATEJİLERİ

Amazon’un büyük ölçekli yatırımı, diğer teknolojik devlerin stratejileriyle paralellik gösteriyor. Meta CEO’su Mark Zuckerberg, 2025 yılı için yapay zeka alanına en az 60 milyar dolar harcayacaklarını duyurdu. Ayrıca, Alphabet (Google), yapay zeka yatırımları için sermaye harcamalarını %42 artırarak 75 milyar dolara çıkardı. Microsoft ise 2025 yılında sadece yapay zeka veri merkezlerine 80 milyar dolar yatırım yapmayı planlıyor.

GELECEK YILI PLANLAMAK

Amazon, 2024 yılı için toplam 78 milyar dolarlık bir harcama bütçesi ayırmıştı. 2025’te bu rakamın önemli ölçüde artırılması, şirketin yapay zeka alanındaki iddialı büyüme planlarını net bir şekilde gözler önüne seriyor. Bu yatırımlar, teknolojik rekabetin artışını ve yapay zeka alanındaki gelişmelerin hızlanmasını sağlıyor.

Kaynak: Bloomberg HT