Amazon’da İşten Çıkarmalar Başlıyor: 30 Bin Çalışan Ayrılacak

Amazon, devam eden yeniden yapılanma sürecinde kritik bir aşamaya giriyor. Şirket, 26 Ocak 2026 tarihi itibarıyla kapsamlı bir işten çıkarma sürecine start vermeyi planlıyor. Pandemi döneminde hızlı bir şekilde artan istihdamla birlikte çalışan sayısının 1,6 milyonun üzerine çıkması, Amazon’u yeni ekonomik koşullara uyum sağlamak amacıyla yeniden yapılandırma kararına yönlendirdi. Bu çerçevede, özellikle orta kademe yöneticiler ve kurumsal destek birimlerinde personel azaltımına gidilecek. Resmi başvurulara göre, işten çıkarmaların ilk aşaması Mayıs ayına dek sürecek. Süreç tamamlandığında, işini kaybedenlerin sayısının 30 bine kadar ulaşabileceği öngörülüyor.

AMAZON’DAN DAHA ÇEVİK BİR ORGANİZASYON HEDEFİ

Şirketin operasyonları, sadeleştirme hedefleri doğrultusunda, bürokratik yükün azaltılması ve kaynakların yapay zeka ile AWS veri merkezleri gibi stratejik alanlara yönlendirilmesi amacıyla yürütülüyor. Amazon CEO’su Andy Jassy, daha önce yaptığı açıklamalarda, karar verme süreçlerini yavaşlatan yönetim katmanlarının azaltılması gerektiğine dikkat çekmiş, daha çevik ve start-up benzeri bir organizasyon modeline geçiş hedefini dile getirmişti. Planlanan işten çıkarmaların bu hedef doğrultusunda, pazar taleplerine daha hızlı yanıt verme amacını taşıdığı değerlendiriliyor.

YASAL YÜKÜMLÜLÜKLERE UYGUN KADAMELİ UYGULAMA

İşten çıkarmaların, yasal yükümlülüklere uygun şekilde kademeli olarak gerçekleştirileceği ve etkilenen çalışanlara, bildirim süresi boyunca en az 90 gün maaş ve yan hak sağlanacağı bildirildi. Amazon’un bu süreçte insan kaynağı ağırlıklı yapıdan teknoloji ve otomasyon odaklı bir modele geçişi ön planda tutuluyor. Yapılan değerlendirmelere göre, yapay zeka ve otomasyon sistemleri birçok departmanda tekrarlayan görevleri devralmakta ve bunun ilerleyen dönemde iş gücü ihtiyacını daha da azaltabileceği ortaya konuyor.

YAPAY ZEKA ALTYAPISINA 100 MİLYAR DOLARLIK YATIRIM PLANI

Microsoft Azure ve Google Cloud gibi rakiplerin yarattığı mali baskılar, Amazon’un maliyet disiplinine yönelmesinde etkili olmaya devam ediyor. Şirket, idari pozisyonlardan teknoloji odaklı rollere geçişi hızlandırmayı hedeflerken, önümüzdeki 10 yıl içerisinde yapay zeka altyapısına 100 milyar doların üzerinde yatırım yapmayı planlıyor. Mevcut işten çıkarma dalgası, pandemi dönemindeki hızlı büyümeyi dengelemeyi amaçlayan ve son birkaç yıldır sürdürülmekte olan “doğru ölçeklendirme” sürecinin son aşaması olarak değerlendiriliyor. Kısa vadede çalışanlar için zorluklar yaratması beklenen bu adımlar, uzun vadede Amazon’un rekabet gücünü ve operasyonel verimliliğini artırma hedefini güdüyor.