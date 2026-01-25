Amazon’dan Kapsamlı İşten Çıkarma Planı Açıklandı

Amazon, mevcut yeniden yapılanma aşamasında kritik bir döneme giriyor. Şirket, 26 Ocak 2026 tarihine kadar geniş çaplı bir işten çıkarma sürecini hayata geçirmeyi planlıyor. Pandemi döneminin getirdiği hızlı istihdam artışının ardından, çalışan sayısının 1,6 milyonun üzerine çıkması, Amazon’u yeni ekonomik koşullara adapte olmak amacıyla yeniden yapılandırma kararı almaya yöneltti. Bu doğrultuda, özellikle orta kademe yöneticiler ve kurumsal destek birimlerinde personel azaltılması hedefleniyor. Resmi başvurulara göre işten çıkarmaların ilk aşamasının Mayıs ayına kadar devam etmesi bekleniyor ve süreç sonunda işini kaybedenlerin sayısının 30 bine kadar ulaşması öngörülüyor.

İŞLEMLERİN AMAÇLARI

Söz konusu adımlar, operasyonların sadeleştirilmesi, bürokratik yük ile giderlerin azaltılması ve kaynakların yapay zekâ ile AWS veri merkezleri gibi stratejik alanlara yönlendirilmesi gibi hedeflere yönelik atıldığı ifade ediliyor. Amazon CEO’su Andy Jassy, daha önce yaptığı açıklamalarda, yönetim katmanlarını azaltmanın karar alma süreçlerini hızlandıracağını vurgulayarak, daha çevik ve start-up benzeri bir organizasyon modeline geçişi amaçladıklarını belirtmişti. Planlanan işten çıkarmaların da, şirketin pazar taleplerine daha hızlı yanıt verme yeteneğini artıracağı değerlendiriliyor.

ÇALIŞANLARA DESTEK

İşten çıkarmaların, yasal gerekliliklere uygun bir şekilde kademeli olarak uygulanacağı ve etkilenen çalışanlara bildirim süresi boyunca en az 90 gün maaş ve yan hak sağlanacağı bilgisi aktarılıyor. Amazon, bu süreçte insan kaynakları ağırlıklı yapıdan teknoloji ve otomasyon odaklı bir modele geçişi vurguluyor. Yapılan analizler, yapay zekâ ve otomasyon sistemlerinin birçok departmanda tekrarlayan görevleri devralabileceğini ve bunun da önümüzdeki süreçte iş gücü ihtiyacını daha da azaltacağını ortaya koyuyor.

YENİ YATIRIM PLANI

Microsoft Azure ve Google Cloud gibi rakiplerin oluşturduğu mali baskılar, Amazon’un maliyet disiplinine yönelmesinde etkili oluyor. Şirket, idari pozisyonlardan teknoloji ağırlıklı rollere geçişi hızlandırmayı amaçlarken, önümüzdeki 10 yıl içinde yapay zekâ altyapısına 100 milyar doların üzerinde yatırım yapma planı kuruyor. Mevcut işten çıkarma dalgası, pandemi dönemindeki hızlı büyümeyi dengeleme amacı güden ve son birkaç yıldır sürdürülen “doğru ölçeklendirme” sürecinin son aşaması olarak değerlendiriliyor. Kısa vadede çalışanlar açısından zorluklar ortaya çıkması beklenirken, bu adımların uzun vadede Amazon’un rekabet gücünü ve operasyonel verimliliğini artırma hedefi taşıdığı açıklanıyor.