Talisca Maaşında Büyük İndirimle İki Yıl Sözleşme İmzaladı

TALISCA MAAŞINDA FEDAKARLIK YAPTI

Brezilyalı futbolcu Talisca, aldığı kararlarla dikkat çekiyor. Sözleşmesinde yaptığı değişiklikle maaşında yüzde 50’den fazla indirim sağlayarak, 5 milyon eurodan 2 yıllık yeni bir sözleşmeye imza attığı öğrenildi.

Yenilenen sözleşmesinin ardından futbolcu, “Bu kulüpte 2 sezon daha forma giyecek olmaktan dolayı çok mutluyum. Başkanımıza, Yönetim Kurulumuza ve benimle birlikte çalışan, kulüpte çalışan herkese çok teşekkür ediyorum. Aynı zamanda Acun (Ilıcalı) da benim buraya gelmemde çok önemli birisiydi. Kendisine çok teşekkür ediyorum. Deniz ve ekibine çok teşekkür ediyorum. Burada olduğum için çok mutluyum. Bu formayla sahada mücadele ederek, goller atarak; takımıma yardım etmek için sabırsızlanıyorum. Hazırım. Bizi desteklemeye her geçen gün daha da devam etsinler. Göstermiş oldukları sevgiden dolayı onlara çok büyük saygı duyuyorum. Her geçen gün elimden gelenin en iyisini onlar için vereceğim. Bana güvenebilirler,” şeklinde duygularını dile getirdi.