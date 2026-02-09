Talisca Maaşında Büyük İndirimle İki Yıl Sözleşme İmzaladı

talisca-maasinda-buyuk-indirimle-iki-yil-sozlesme-imzaladi

TALISCA MAAŞINDA FEDAKARLIK YAPTI

Brezilyalı futbolcu Talisca, aldığı kararlarla dikkat çekiyor. Sözleşmesinde yaptığı değişiklikle maaşında yüzde 50’den fazla indirim sağlayarak, 5 milyon eurodan 2 yıllık yeni bir sözleşmeye imza attığı öğrenildi.

Yenilenen sözleşmesinin ardından futbolcu, “Bu kulüpte 2 sezon daha forma giyecek olmaktan dolayı çok mutluyum. Başkanımıza, Yönetim Kurulumuza ve benimle birlikte çalışan, kulüpte çalışan herkese çok teşekkür ediyorum. Aynı zamanda Acun (Ilıcalı) da benim buraya gelmemde çok önemli birisiydi. Kendisine çok teşekkür ediyorum. Deniz ve ekibine çok teşekkür ediyorum. Burada olduğum için çok mutluyum. Bu formayla sahada mücadele ederek, goller atarak; takımıma yardım etmek için sabırsızlanıyorum. Hazırım. Bizi desteklemeye her geçen gün daha da devam etsinler. Göstermiş oldukları sevgiden dolayı onlara çok büyük saygı duyuyorum. Her geçen gün elimden gelenin en iyisini onlar için vereceğim. Bana güvenebilirler,” şeklinde duygularını dile getirdi.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

Gündem

29 İlde FETÖ’ye Yönelik Operasyon Gerçekleşti

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, FETÖ'ye karşı yapılan operasyonlar sonucunda 29 ilde 63 şüphelinin yakalandığını ve bu kişilerden 41'inin tutuklandığını açıkladı.
Gündem

Mesut Özarslan’dan Özgür Özel’e Suç Duyurusu

Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan, hakaret iddiasıyla Özgür Özel'e karşı suç duyurusunda bulundu.
Gündem

Hasbi Dede’ye Adli Kontrol Uygulandı

Görele Belediye Başkanı Hasbi Dede, savcılığın çağrısı üzerine ifadesinin ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Gündem

Ömer Danış’ın Sağlık Durumu Ciddiyetini Koruyor

Tanınmış sanatçı Ömer Danış, diyabet komplikasyonları sebebiyle yoğun bakıma yerleştirildi ve sağlık durumu hala tehlikeli.
Gündem

Avrupa’da Çocuklar İçin Sosyal Medya Düzenlemeleri

Avrupa Birliği, çocukların dijital dünyada güvenliğini artırmak için sosyal medyada yaş sınırı ve ebeveyn izni gerektiren düzenlemeleri hızlıca hayata geçiriyor.

Haber Aktüel, son dakika haberler servis eden, reklamsız bir haber sitesidir.