Amazon’un Geliri Yüzde 11 Artış Gösterdi

AMAZON’UN MALİ SONUÇLARI AÇIKLANDI

Amazon, temmuz-eylül dönemine yönelik bilançosunu paylaştı. Şirketin geliri, yılın üçüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 11 artış göstererek 158,9 milyar dolara ulaştı. Geçen yılın aynı döneminde bu rakam 143,1 milyar dolardı. Amazon, üçüncü çeyrek finansal sonuçlarının beklentileri aşmasıyla birlikte cuma günü son dokuz ayın en güçlü günlük performansını sergiledi.

HİSSE SENEDİNDEKİ YÜKSELİŞ

Hisse senedi, yıl boyunca yaklaşık yüzde 32’lik bir artış kaydetti. Cuma günü hisse fiyatı kısa bir süreliğine 200,50 dolara çıkarak tüm zamanların en yüksek seviyesini görmüş oldu. Daha önce, temmuz ayında iki defa ulaştığı 200 dolar seviyesi en yüksek kapanış seviyesiydi. Cuma gününü 197,93 dolardan kapatan hisse, güçlü bir yükseliş sergiledi. Bu artış, şirketin üçüncü çeyrek mali sonuçlarında gelir ve hisse başına kazanç tahminlerini aşmasının hemen ardından geldi.

BULUT BİLİŞİMDEKİ BÜYÜME ETKİLİ OLDU

Amazon’un gelir artışında, özellikle bulut bilişim alanındaki büyüme ve maliyet verimliliği çabalarının büyük rolü oldu. 2023 yılı boyunca rekor düzeyde düşük büyüme gösteren şirketin yapay zeka (AI) destekli bulut hizmeti Amazon Web Services (AWS), ciddi bir ivme yakaladı.

DÖRDÜNCÜ ÇEYREK BEKLENTİLERİ AÇIKLANDI

Yılın dördüncü çeyreğine dair beklentilerini de paylaşan Amazon, bu çeyrekte gelirinin 181,5 milyar dolar ile 188,5 milyar dolar arasında olmasını öngördüğünü duyurdu.