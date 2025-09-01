Amb Bașkanı’ndan Fed Uyarısı: Ciddi Tehlike

DÜNYA İÇİN CİDDİ BİR TEHLİKE

Avrupa Merkez Bankası (AMB) Başkanı Christine Lagarde, bugün Fransa’da Radio Classique radyosuna verdiği röportajda, Fed’in bağımsızlığını kaybetmesinin dünya için “ciddi bir tehlike” oluşturduğunu ifade etti. Lagarde, “ABD Başkanı Donald Trump’ın Fed Başkanı Jerome Powell’ı görevden alma yönünde atacağı adımların, ABD ekonomisi ve dünya ekonomisi için çok ciddi bir tehlike” oluşturacağına dikkat çekti. “ABD’nin para politikası artık bağımsız olmayıp şu veya bu kişinin emirlerine bağlı olsaydı, bunun dünya çapında yaratacağı etkiler nedeniyle Amerikan ekonomisinin dengesi üzerindeki etkinin çok endişe verici olacağına inanıyorum” değerlendirmesini yaptı.

Lagarde, güvenoyuna hazırlanan Fransa’daki gelişmelere de dikkat çekerek, Euro Bölgesi ülkelerinde hükümetlerin düşmesine dair tüm risklerin endişe verici olduğunu belirtti. “Piyasalar riskleri değerlendiriyor ve son günlerde ülke risklerinin arttığını görüyoruz” yorumunu yaptı. Fransa Başbakanı Francois Bayrou, harcamalarda sert kesintiler ve vergi artışları içeren planları nedeniyle 8 Eylül’de parlamentodan güvenoyu isteyecek. Parlamentonun sert bir şekilde bölünmüş olduğu bir ortamda, Fransa’nın Euro Bölgesi’nin en büyük bütçe açığıyla nasıl başa çıkacağına dair yenilenen belirsizlik ihtimali investor endişelerini yeniden artırdı. Geçtiğimiz hafta Fransız tahvillerinde yaşanan satışlar, Almanya’ya kıyasla borçlanma maliyetlerini Ocak ayından bu yana görülmemiş seviyelere çıkardı.

BORÇ SORUNUNUN ÇÖZÜMÜ

AMB Başkanı, borç sorununu çözmenin tüm ülkeler için hayati önem taşıdığını vurguladı ancak bu hedefe ulaşmak için izlenecek siyasi yollar hakkında yorumda bulunmadı. Lagarde, “Devletin, yerel yönetimlerin ve ülkenin finansmanına olanak sağlayacak şekilde sürdürülebilir bir borç isteğinin, finans piyasalarında güvenilirliğin olduğunun mesajını vermek için kamu maliyesi açısından disipline ihtiyaç var” değerlendirmesini yaptı. Fransa’da Başbakan Francois Bayrou, bazı resmi tatillerin kaldırılması ile 43 milyar euro civarında tasarruf yapılmasını içeren ve Fransızların tepki gösterdiği 2026 bütçesinin görüşülmesi öncesi hükümeti güven oylamasına götüreceğini duyurdu.