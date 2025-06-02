Ambulans Kazaya Karıştı, 8 Yaralı

SON DAKİKA: KAZA SONRASI YARALILAR YETİŞTİRİLDİ

Bolu’nun Yeniçağa ilçesinde meydana gelen kazada, bir ambulans, bir TIR ve iki otomobilin karıştığı bir kaza meydana geldi. Akşam saatlerinde D-100 yolunun Yeniçağa-Mengen kavşağında gerçekleşen olayda toplamda 8 kişi yaralandı.

AMBULANSTA BAŞSAVCI DA BULUNUYORDU

Edinilen bilgilere göre, sağlık sorunları nedeniyle Gerede’den Bolu’ya sevk edilen Gerede Cumhuriyet Başsavcısı Aybüke Rana Er’in taşındığı ambulans, kavşakta başka bir otomobille çarpıştı. Bu kaza sonrasında bir TIR ve bir otomobil daha olaya karıştı. Yapılan ihbar sonrası bölgeye sağlık ve polis ekipleri acil olarak sevk edildi.

HASTANEYE KALDIRILAN YARALILARIN DURUMU İYİ

Kazada, Gerede Cumhuriyet Başsavcısı Aybüke Rana Er’in de aralarında bulunduğu 8 kişinin yaralandığı bildirildi. Yaralılar, olay yerine gelen ambulanslarla hastanelere taşındı. Başsavcı Aybüke Rana Er’in durumunun iyi olduğu ifade edildi.