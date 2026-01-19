Ambulansa Kesilen Ceza Sağlık Sendikalarını Kızdırdı

Ambulansa Kesilen Trafik Cezası Sağlık Sendikalarının Tepkisini Çekti

İzmir Yeşildere Caddesi’nde bir ambulansa kesilen trafik cezası, sağlık alanında görev yapan sendikaların tepkisini aldı. Konuyla ilgili olarak açıklama yapan bir sağlık sendikası temsilcisi, ambulansların hasta durumu ne olursa olsun, acil sağlık hizmetinin kesintisiz bir parçası olduğunu vurguladı. Ambulansların makam aracı statüsünde olmadığını belirten temsilci, aracın boş kaldığı anlarda bile hızlı bir şekilde görev bölgesine geri dönmesinin hayati bir öneme sahip olduğunu ifade etti.

Ambulansa Kesilen Ceza Personeli Etkiliyor

Kesilen cezaların, ilgili sağlık müdürlüğü tarafından görevdeki personelden tahsil edilmeye çalışılmasını eleştiren sendika başkanı, bu tutumun oldukça yanlış olduğunu savundu. “Bir taraftan ambulansa yol vermeyenlere ceza yazılırken, diğer taraftan ambulansın kendisine ceza yazılması çelişkidir. Personelin çalışma şevkini kırmayalım” açıklamasında bulundu.

Ambulanslar Trafikte Ayrıcalıklı Olmalı

Ambulansların, vakaya giderken veya istasyona dönerken trafiğin ayrıcalıklı araçları arasında yer alması gerektiğinin altını çizen sendika temsilcisi, konuyla ilgili değerlendirmelerini sürdürdü. “Ambulansta hasta olmadığında aracın yavaş hareket etmesi, o bölgedeki yeni bir vaka ihtiyacına geç yanıt verilmesine, belki de bir vatandaşın ölümüne sebep olacaktır.” ifadelerini kullandı. “Çok ekstrem bir durum yaşanmadığı sürece ambulanslara trafik cezası yazılmamalıdır.” şeklinde sözlerini tamamladı.