Amedspor’da Daniel Moreno Ameliyatı Gerçekleşti

amedspor-da-daniel-moreno-ameliyati-gerceklesti

DİYARBAKIR STADYUMU’NDA SAĞLIK DEĞİŞİKLİĞİ

Diyarbakır Stadyumu’nda gerçekleşen Arca Çorum F.K. karşılaşmasında, Amed Sportif Faaliyetler’in oyuncusu Daniel Moreno, maçın 4. dakikasında rakip oyuncu Erkan Kaş ile girdiği mücadelede dudağına darbe alarak sakatlandı. Maçın yönetimini üstlenen hakem Davut Dakul Çelik, pozisyon için VAR’ın devreye girmemesine karar verirken, Moreno uzun süre sahada tedavi edildi ve ardından hastaneye kaldırıldı. Yüzüne aldığı darbe nedeniyle Moreno’ya toplamda 25 dikiş atıldı.

OPERASYON DETAYLARI

Amed Sportif Faaliyetler, Moreno’nun sağlık durumu hakkında bir açıklama yaptı. Açıklamada, “Çorum FK karşılaşması sırasında yüzüne aldığı darbe sonucu futbolcumuz Moreno’nun üst dudak bölgesinde ciddi yaralanma meydana gelmiştir. Oyuncumuz, maçın ardından acil olarak ameliyata alınmış, yaklaşık 1,5 saat süren operasyon iki estetik cerrah tarafından gerçekleştirilmiştir. Yapılan tıbbi müdahale sonucunda futbolcumuzun üst dudak bölgesine 25 dikiş atılmıştır. Futbolcumuzun sağlık durumu iyi olup, tedavi süreci sağlık ekibimiz tarafından yakından takip edilmektedir.” ifadelerine yer verildi.

