Amedspor’da Daniel Moreno Sakatlığı Şoku

amedspor-da-daniel-moreno-sakatligi-soku

DİYARBAKIR’DA DİKKAT ÇEKEN SAKATLIK

Diyarbakır Stadyumu’nda gerçekleştirilen Arca Çorum F.K. karşılaşmasında, Amed Sportif Faaliyetler oyuncusu Daniel Moreno, maçın 4. dakikasında yaşanan bir pozisyonda sakatlandı. Konuk takımdan Erkan Kaş ile ceza alanında girdiği mücadelede, Moreno’nun dudağına dirsek darbesi geldi. İzmir Bölgesi’nden bir üst klasman hakeminin yönetimindeki karşılaşmada, olay için VAR devreye girmedi. Bununla birlikte, uzun bir süre yerde kaldıktan sonra hastaneye sevk edilen Moreno’ya dudağına 25 dikiş atıldı.

AMELİYAT BAŞARILI GEÇTİ

Amed Sportif Faaliyetler Kulübü’nden yapılan açıklamada, Moreno’nun sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Açıklamada, “Çorum FK karşılaşmasında yüzüne aldığı darbe sonucu futbolcumuz Moreno’nun üst dudak bölgesinde ciddi yaralanma meydana gelmiştir. Oyuncumuz, maçın ardından acil olarak ameliyata alınmış, operasyon yaklaşık 1,5 saat sürmüştür ve iki estetik cerrah tarafından gerçekleştirilmiştir. Yapılan tıbbi müdahale sonucunda futbolcumuzun üst dudak bölgesine 25 dikiş atılmıştır. Futbolcumuzun sağlık durumu iyi olup, tedavi süreci sağlık ekibimiz tarafından yakından takip edilmektedir” ifadelerine yer verildi.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

Gündem

Beşiktaş’ın Enes Ünal ile Transfer Teması

Beşiktaş, Sergen Yalçın aracılığıyla Enes Ünal'ı satın alma opsiyonuyla kiralamak istiyor. Transferde Fenerbahçe ile rekabet halinde.
Gündem

İran Ordusundan Protestolara İlişkin Açıklama

İran ordusu, artan şiddet olaylarına karşı ulusal çıkarları koruma taahhüdünde bulunurken, düşmanlarının kargaşa yaratma çabalarını vurguladı.
Gündem

Gazze’deki Bebek Ölümleri Artıyor: Soğuk Hava Etkili

Gazze'deki İsrail ablukası altında yaşayan bir aile, dondurucu soğuklar nedeniyle 7 günlük bebeklerini kaybetti. Çetin kış koşulları, bölgede yaşamı zorlaştırıyor.
Gündem

Adıyaman’da Yoğun Sis Görüş Mesafesini Düşürdü

Adıyaman'da yoğun sis, yolcuları zor durumda bıraktı ve sürücüler için tehlikeli koşullar yarattı.
Gündem

İran’daki Protestolar: Can Kaybı 65’e Ulaştı

İran'daki ekonomik nedenlerle başlayan ve hızla hükümet karşıtı gösterilere dönüşen protestolar, 31 eyalette devam ediyor; ölü sayısı ise 65'e ulaştı.

Haber Aktüel, son dakika haberler servis eden, reklamsız bir haber sitesidir.