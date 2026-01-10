Amedspor’da Daniel Moreno Sakatlığı Şoku

DİYARBAKIR’DA DİKKAT ÇEKEN SAKATLIK

Diyarbakır Stadyumu’nda gerçekleştirilen Arca Çorum F.K. karşılaşmasında, Amed Sportif Faaliyetler oyuncusu Daniel Moreno, maçın 4. dakikasında yaşanan bir pozisyonda sakatlandı. Konuk takımdan Erkan Kaş ile ceza alanında girdiği mücadelede, Moreno’nun dudağına dirsek darbesi geldi. İzmir Bölgesi’nden bir üst klasman hakeminin yönetimindeki karşılaşmada, olay için VAR devreye girmedi. Bununla birlikte, uzun bir süre yerde kaldıktan sonra hastaneye sevk edilen Moreno’ya dudağına 25 dikiş atıldı.

AMELİYAT BAŞARILI GEÇTİ

Amed Sportif Faaliyetler Kulübü’nden yapılan açıklamada, Moreno’nun sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Açıklamada, “Çorum FK karşılaşmasında yüzüne aldığı darbe sonucu futbolcumuz Moreno’nun üst dudak bölgesinde ciddi yaralanma meydana gelmiştir. Oyuncumuz, maçın ardından acil olarak ameliyata alınmış, operasyon yaklaşık 1,5 saat sürmüştür ve iki estetik cerrah tarafından gerçekleştirilmiştir. Yapılan tıbbi müdahale sonucunda futbolcumuzun üst dudak bölgesine 25 dikiş atılmıştır. Futbolcumuzun sağlık durumu iyi olup, tedavi süreci sağlık ekibimiz tarafından yakından takip edilmektedir” ifadelerine yer verildi.