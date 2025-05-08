Amedspor’dan Açıklama Geldi: Sansür Yok!

Amedspor’un Paylaşımındaki Türk Bayrağı Tartışması

Amedspor’un MKE Ankaragücü maçına dair yaptığı paylaşımda ‘Türk Bayrağı’ ile ilgili detay dikkat çekti. TFF 1. Lig ekibinin sezonun son karşılaşması öncesi, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda Türk Bayrağı’nın bilerek kaldırıldığı yönünde iddialar ortaya atıldı. Bu iddialar kısa sürede gündem haline gelirken, Diyarbakır temsilcisi konuyla ilgili yeni bir açıklama yaptı.

Amedspor’un Açıklaması

Açıklama metninde “Bahse konu görsel dikkatle incelendiğinde, bayrağın futbolcumuzun arkasında kalmasının tamamen tasarımsal yerleşimden kaynaklandığı açıkça görülecektir. Görsele herhangi bir sansür ya da silme işlemi yapılmamıştır.” ifadelerine yer verildi. Amedspor’un açıklamasında şu ifadelere de yer veriliyor: “Kulübümüzün resmi sosyal medya hesabından paylaşılan ‘Maça Doğru’ temalı görsel, hafta sonu oynayacağımız karşılaşma öncesinde bazı sosyal medya hesapları tarafından çarpıtılarak, kamuoyunu yanıltmaya yönelik asılsız iddialarla gündeme getirilmektedir. Amedspor’u hedef alan, gerçekle bağdaşmayan bu paylaşımlar; yalnızca kulübümüzü değil, sporda barış, eşitlik ve kardeşlik gibi temel değerleri de hedef almaktadır.” Ayrıca, Amedspor, sporun birleştirici gücüne inandığını belirterek, “Her türlü ayrımcılığa, ırkçılığa ve nefret söylemine kararlılıkla karşı durduğumuzu” vurguladı. Kulüp, bu tür asılsız iddialara karşı tüm hukuki haklarını kullanacağını ve gerekli yasal süreçleri başlatacağını kamuoyuna duyurdu.