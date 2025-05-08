“Amedspor’dan Açıklama: ‘Sansür Yok’.”

AMEDSPOR’UN PAYLAŞIMI GÜNDEME OTURDU

Amedspor’un MKE Ankaragücü maçı öncesi yaptığı paylaşımda, Türk Bayrağı’nın bilerek silindiği yönündeki iddialar dikkat çekti. TFF 1. Lig ekiplerinden Amedspor, sezonun son maçı öncesinde sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile bu iddialara yanıt verdi. İddialar hızla gündem oluştururken, Diyarbakır temsilcisinin resmi açıklaması geldi.

AÇIKLAMADA SANSÜR YOK

Amedspor’un yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Bahse konu görsel dikkatle incelendiğinde, bayrağın futbolcumuzun arkasında kalmasının tamamen tasarımsal yerleşimden kaynaklandığı açıkça görülecektir. Görsele herhangi bir sansür ya da silme işlemi yapılmamıştır.” Ek olarak, “Kulübümüzün resmi sosyal medya hesabından paylaşılan ‘Maça Doğru’ temalı görsel, hafta sonu oynayacağımız karşılaşma öncesinde bazı sosyal medya hesapları tarafından çarpıtılarak, kamuoyunu yanıltmaya yönelik asılsız iddialarla gündeme getirilmektedir” denildi.

AMEDSPOR’UN DURUŞU NET

Amedspor’un açıklamasında, bu tarz iddiaların sadece kulübü değil, sporun temel değerlerini de hedef aldığını vurgulandı. “Amedspor olarak, kurulduğumuz günden bu yana sporun birleştirici gücüne inanarak, her türlü ayrımcılığa, ırkçılığa ve nefret söylemine kararlılıkla karşı duruyoruz” denildi. Amedspor, ayrıca kendisine yöneltilebilecek asılsız iddialara karşı hukuki haklarını kullanacağını ve gerekli yasal süreçleri başlatacağını kamuoyuna duyurdu.