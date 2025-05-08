Amedspor’dan Bayrak Açıklaması Geldi

AMEDSPOR’UN PAYLAŞIMI GÜNDEM OLDU

Amedspor’un, MKE Ankaragücü maçı öncesi sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda Türk Bayrağı’nın silindiği iddiaları büyük yankı uyandırdı. TFF 1. Lig takımlarından biri olan Amedspor, sezonun son maçı öncesinde gerçekleştirilen bu paylaşımla ilgili olarak medyada çıkan spekülasyonlara yanıt vermek zorunda kaldı.

AMEDSPOR’DAN İDDİALARA CEVAP

Amedspor yaptığı açıklamada, “Bahse konu görsel dikkatle incelendiğinde, bayrağın futbolcumuzun arkasında kalmasının tamamen tasarımsal yerleşimden kaynaklandığı açıkça görülecektir. Görsele herhangi bir sansür ya da silme işlemi yapılmamıştır.” dedi. Kulüp, “Kulübümüzün resmi sosyal medya hesabından paylaşılan “Maça Doğru” temalı görsel, hafta sonu oynayacağımız karşılaşma öncesinde bazı sosyal medya hesapları tarafından çarpıtılarak, kamuoyunu yanıltmaya yönelik asılsız iddialarla gündeme getirilmektedir.” ifadelerini kullanarak durumu netleştirdi.

Amedspor, bu tür asılsız iddiaların sporun barış, eşitlik ve kardeşlik gibi temel değerlerine karşı bir saldırı olduğunu belirtti. Kulüp, kurulduğu günden beri sporun birleştirici gücüne inanarak, her türlü ayrımcılık, ırkçılık ve nefret söylemine karşı durduklarını vurguladı. Ayrıca, bu iddialara karşı hukuki haklarını kullanacaklarını ve gerekli yasal süreçleri başlatacaklarını kamuoyuna duyurdu.