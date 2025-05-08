Amedspor’dan Bayrak Açıklaması Geldi

Amedspor’un Paylaşımı Gündem Oldu

Amedspor’un MKE Ankaragücü maçı öncesinde yaptığı paylaşımda “Türk Bayrağı” detayının silindiği yönündeki iddialar kısa sürede dikkatleri üzerine çekti. TFF 1. Lig takımlarından Amedspor, sezonun son maçı öncesi sosyal medya hesabında yer alan görselin üzerinden gelen eleştirilerle karşılaştı.

Amedspor’un Cevabı

Kulüpten yapılan açıklamada, “Bahse konu görsel dikkatle incelendiğinde, bayrağın futbolcumuzun arkasında kalmasının tamamen tasarımsal yerleşimden kaynaklandığı açıkça görülecektir. Görsele herhangi bir sansür ya da silme işlemi yapılmamıştır” ifadeleri kullanıldı. Amedspor’un açıklaması, “Kulübümüzün resmi sosyal medya hesabından paylaşılan ‘Maça Doğru’ temalı görsel, hafta sonu oynayacağımız karşılaşma öncesinde bazı sosyal medya hesapları tarafından çarpıtılarak, kamuoyunu yanıltmaya yönelik asılsız iddialarla gündeme getirilmektedir. Amedspor’u hedef alan, gerçekle bağdaşmayan bu paylaşımlar; yalnızca kulübümüzü değil, sporda barış, eşitlik ve kardeşlik gibi temel değerleri de hedef almaktadır” şeklinde devam etti.

Hukuki Adımlar Atılacağı Duyuruldu

Amedspor, açıklamasında sporun birleştirici gücüne inandıklarını belirterek, “Ayrımcılığa, ırkçılığa ve nefret söylemine kararlılıkla karşı durduk. Bugün de aynı duruşla, kulübümüzü hedef alan bu tür asılsız iddialara karşı tüm hukuki haklarımızı kullanacağımızı ve gerekli yasal süreçleri başlatacağımızı kamuoyuna saygıyla duyururuz” sözlerine yer verdi.